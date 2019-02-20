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Yurtta hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Mersin, Adana, Osmaniye, Hatay, Gaziantep ve Kilis ile Antalya ve Muğla çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

20 Şubat 2019 Çarşamba 08:45
Yurtta hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Mersin, Adana, Osmaniye, Hatay, Gaziantep ve Kilis ile Antalya ve Muğla çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.


Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında Doğu Anadolu’da önemli bir değişiklik olmayacağı, diğer yerlerde 2 ila 5 derece artacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:


Ankara: Az bulutlu ve açık, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu 13


İstanbul: Az bulutlu ve açık, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli 12


İzmir: Az bulutlu ve açık, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli 18


Bursa: Az bulutlu ve açık, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli 17


Adana: Parçalı ve çok bulutlu, zamanla aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 18


Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 18


Samsun: Parçalı bulutlu 13


Trabzon: Parçalı bulutlu 11


Erzurum: Parçalı ve az bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli 1


Diyarbakır: Parçalı bulutlu 14

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Haber Tarihi: 20 Şubat 2019 Çarşamba 08:45
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