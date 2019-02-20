Yurtta hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Mersin, Adana, Osmaniye, Hatay, Gaziantep ve Kilis ile Antalya ve Muğla çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında Doğu Anadolu’da önemli bir değişiklik olmayacağı, diğer yerlerde 2 ila 5 derece artacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu ve açık, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu 13

İstanbul: Az bulutlu ve açık, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli 12

İzmir: Az bulutlu ve açık, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli 18

Bursa: Az bulutlu ve açık, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli 17

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, zamanla aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 18

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 18

Samsun: Parçalı bulutlu 13

Trabzon: Parçalı bulutlu 11

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli 1

Diyarbakır: Parçalı bulutlu 14