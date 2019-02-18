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Yurtta hava durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Doğu Karadeniz, Ardahan ve Hatay çevreleri ile akşam ve gece saatlerinde Orta Karadeniz kıyıları, Bartın, Sinop ve Kastamonu’nun kıyı kesimlerinin yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

18 Şubat 2019 Pazartesi 08:28
Yurtta hava durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Doğu Karadeniz, Ardahan ve Hatay çevreleri ile akşam ve gece saatlerinde Orta Karadeniz kıyıları, Bartın, Sinop ve Kastamonu’nun kıyı kesimlerinin yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Ardahan çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor. Rüzgarın Orta ve Doğu Karadeniz’de kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (30-50 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.


Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı iç ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgarın, genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Orta ve Doğu Karadeniz’de kuvvetli (30-50 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.


Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:


Ankara: Parçalı ve az bulutlu 12


İstanbul: Parçalı bulutlu 11


İzmir: Parçalı ve az bulutlu 16


Bursa: Parçalı bulutlu 15


Adana: Parçalı, kıyıları öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu 18


Antalya: Parçalı ve az bulutlu 19


Samsun: Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde aralıklı yağmurlu 12


Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 10


Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu 0


Diyarbakır: Parçalı bulutlu 13

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Haber Tarihi: 18 Şubat 2019 Pazartesi 08:28
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