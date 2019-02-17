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Yurtta hava durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre, Rize çevreleri ve Artvin’in kıyı kesimlerinin yağmurlu, Adana’nın güney kesimleri, Osmaniye, Hatay ve Kilis çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Artvin’in iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

17 Şubat 2019 Pazar 09:10
Yurtta hava durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre, Rize çevreleri ve Artvin’in kıyı kesimlerinin yağmurlu, Adana’nın güney kesimleri, Osmaniye, Hatay ve Kilis çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Artvin’in iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor.


Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı kuzey, iç ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgar, genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:


Ankara: Parçalı ve az bulutlu 8


İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu 10


İzmir: Parçalı bulutlu 15


Adana: Çok bulutlu, güney kesimleri aralıklı sağanak yağışlı 18


Antalya: Parçalı bulutlu 18


Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 9


Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 8


Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu -2


Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu 10

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Haber Tarihi: 17 Şubat 2019 Pazar 09:10
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