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Yurtta hava durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun genelinin çok bulutu, Doğu Akdeniz, Orta ve Doğu Karadeniz’in kıyı kesimleri, Doğu Anadolu’nun güneydoğusu ile Bursa, Yalova, Antalya’nın batısı, Mersin, Adana, Osmaniye, Hatay, Zonguldak, Sinop, Gümüşhane, Bayburt, Tokat ve Siirt çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

16 Şubat 2019 Cumartesi 09:07
Yurtta hava durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun genelinin çok bulutu, Doğu Akdeniz, Orta ve Doğu Karadeniz’in kıyı kesimleri, Doğu Anadolu’nun güneydoğusu ile Bursa, Yalova, Antalya’nın batısı, Mersin, Adana, Osmaniye, Hatay, Zonguldak, Sinop, Gümüşhane, Bayburt, Tokat ve Siirt çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyılarda yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor.


Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı ve ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzey doğu yönlerden hafif ve orta kuvvette, Marmara ve Ege’de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.


Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:


Ankara: Parçalı ve çok bulutlu 8


İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu 8


İzmir: Parçalı ve çok bulutlu 13


Adana: Çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı 16


Bursa: Çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı 8


Antalya: Çok bulutlu, doğusu ile Kaş, Kale, Finike, Kumluca ve Kemer ilçeleri aralıklı sağanak yağışlı 18


Samsun: Çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu 7


Trabzon: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 8


Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yer yer sisli -2


Diyarbakır: Çok bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu 9

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Haber Tarihi: 16 Şubat 2019 Cumartesi 09:07
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