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Yurtta hava durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre, bütün bölgeler parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın kuzey ve doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Çanakkale, Kütahya, Afyonkarahisar ve Muğla çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

14 Şubat 2019 Perşembe 08:45
Yurtta hava durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre, bütün bölgeler parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın kuzey ve doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Çanakkale, Kütahya, Afyonkarahisar ve Muğla çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Marmara’nın kuzey ve doğusu, Karadeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun kuzeyi, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu’nun kuzeyi ile Kütahya ve Isparta çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların Sakarya’nın iç kesimleri ile Mersin çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde İç Anadolu’nun doğusu, Doğu Anadolu’nun kuzey kesimleri ile Marmara’nın kuzey ve doğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor.


Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı İç Ege, Karadeniz, İç Anadolu’nun kuzeyi, Doğu Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu’da 3 ila 6 derece azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgar, genellikle doğu ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Kuzey Ege kıyıları ile Doğu Akdeniz kıyılarında kuvvetli (40-70 km/sa) ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (50-90 km/sa) esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:


Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu 8


İstanbul: Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu 7


İzmir: Çok bulutlu 10


Adana: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 13


Antalya: Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı 16


Samsun: Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu 9


Trabzon: Çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu 9


Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren kar yağışlı -2


Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı, gece saatlerinde yüksekleri karla karışık yağmurlu 10

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Haber Tarihi: 14 Şubat 2019 Perşembe 08:45
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