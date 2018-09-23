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Yurtta FETÖ operasyonları! 'Sohbet ablası' tutuklandı

Eskişehir ve Adana'da FETÖ'ye yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 2 kişi tutuklandı.

23 Eylül 2018 Pazar 10:13
Yurtta FETÖ operasyonları! 'Sohbet ablası' tutuklandı

Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, hakkında yakalama kararı bulunan bir kadın tutuklandı.

Manisa 3. Ağır Ceza Mahkemesince "terör örgütü üyeliği" suçlamasıyla hakkında yakalama kararı verilen ve örgütte "sohbet ablası" olduğu iddia edilen H.D, İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince kent merkezindeki hücre evinde yakalandı.

H.D, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

ADANA'DA FETÖ OPERASYONU

Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 zanlıdan biri tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY mensuplarınca "gaybubet" olarak adlandırılan adreste saklandığı tespit edilen Abdülvaris A'yı takibe aldı.

Polis, Çukurova Devlet Hastanesi bahçesindeki kafede Abdülvaris A'nın yaklaşık 60 dakika sohbet ettiği doktor M.T'ye telefondan bir şeyler gösterdiğini tespit etti. Ekipler, Abdülvaris A. ve M.T'yi kafeden çıkarken gözaltına aldı.

3 BİN DOLARI DUVARIN YANINA ATTI

M.T'nin, polise, Abdülvaris A'nın ortaokul arkadaşı olduğunu söylediği belirtildi.

Abdülvaris A. ise tanımadığını söylediği doktor M.T'nin yanına rahatsız olduğu için geldiğini belirttiği öğrenildi.

Polis, görüşme sırasında M.T'nin cebindeki 3 bin doları duvarın yanına attığını tespit etti.

DOKTOR SERBEST BIRAKILDI

Para olay yeri inceleme ekibinin çalışmasının ardından toplandı, zanlılar sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

M.T'nin, emniyette, polislerin FETÖ operasyonu düzenlediğini öğrenince korkarak cebindeki parayı attığını söylediği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Abdülvaris A. tutuklandı, M.T. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haber Tarihi: 23 Eylül 2018 Pazar 10:13
  1. Eskişehir
  2. Adana
  3. Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY)
  4. Manisa 3. Ağır Ceza Mahkemesi
  5. sohbet ablası
  6. Çukurova Devlet Hastanesi

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