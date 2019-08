Yurtlar için de fırsatı kaçırmayın

Bu yıl üniversiteler tanıtım dönemlerinde aday öğrencilere yurt vaatlerinde bulunurken, kendi imkânlarını seferber edeceklerini açıklamışlardı. Türkiye genelinde Kredi ve Yurtlar Kurumu bünyesinde barınan 700 bin civarındaki üniversite öğrencisinin dışındaki öğrenciler ise ya ailelerinin yanında kalıyor ya da kiralama yöntemiyle özel bir yurt odasında veyahut bir dairede barınıyor. Bunun dışında bir de üniversitelerin kendi bünyelerinde yer alan yurtlar söz konusu. Bu yurtlara başvurular ise bugünlerde yapılmakta. Yeni Akit eğitim servisinin araştırmasına göre bu yurtlardan önde gelenleriyle ilgili güncel bilgiler ise şöyle:

Sabancı Üniversitesi

Yurt başvuruları online gerçekleştiriliyor. Yurtlara yerleştirilen öğrenciler, kendi oda bilgilerini ve yurda yerleşim tarihlerini kayıt süresi bitiminde üniversite web sayfasından (www.sabanciuniv.edu) takip edebiliyor. Özel gereksinimli öğrenciler yurtlarda kendilerine özel olarak tahsis edilen odalarda, kapasite fazlası talep olmaması halinde herhangi bir öncelik sırasına tabi olmadan yerleştirilebiliyor.

Üsküdar Üniversitesi

Üsküdar Üniversitesi Kız Öğrenci Konukevi, üniversiteye 200 metre uzaklıkta konumlanıyor. 26 odadan oluşan yurt 72 kişilik kapasiteli olup, öğrenciler iki, üç, dört ve beş kişilik odalarda kalabiliyor. Yeni dönemde 5 kişilik odalarda kalmak isteyenler kişi başı bin 390 lira, dört kişilik odalar için bin 565 lira, üç kişilik odalar bin 735 lira, iki kişilik odalarda 2 bin 80 lira ödeyecek. Ödemeler nakit, banka havalesi veya kredi kartı ile yapılabilirken, peşin ödemelerde yüzde 5 indirim uygulanıyor. Ayrıca kardeş öğrenciler için kardeş indirimi yapılıyor.

Yeditepe Üniversitesi

İstanbul’un merkezinde Ataşehir’de konumlandırılan kampüste yer alan yurtlar toplamda 4 bin 250 yatak kapasiteli olup otel kurgusu ile hizmet veriyor. Yeditepe Üniversitesi Öğrenci Oteli konusunda öne çıkan temel bilgi ise yurt odalarının büyük çoğunluğunun iki kişilik olması. Odalarda; banyo-tuvalet, mini buzdolabı, özel çalışma masası, sandalye, cam raflı kütüphane, aynalı gardrop ve yanmaz malzemeden yapılmış diğer donanımlar yer alıyor. Öğrenciler ayrıca 24 saat internet bağlantısından yararlanabiliyor.

Biruni Üniversitesi

Üniversite kendi öğrencilerine yurt imkânı sağlamak için yerleşkeye yürüme mesafesindeki özel bir kız ve erkek öğrenci yurdu ile anlaşma imzaladı.

KYK yurt başvuruları başladı

Gençlik ve Spor BakanlığıKredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü’ne (KYK) yurt başvuruları dün başladı. Başvurular 26 Ağustos’a kadar kurumun resmi internet sitesi üzerinden e-Devlet uzantısıyla yapılacak.

E-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin kimlikleriyle birlikte PTT şubelerine gitmeleri veya sisteme giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekiyor. KYK resmi internet sitesi üzerinde yer alan bilgiye göre 2018’de aylık yurt ücretleri 168 TL olarak belirlenmişti. Yüksek standartlı ve özel nitelikli yurtların ücreti 180-285 TL olarak açıklanmıştı.

İstanbul Ticaret Üniversitesi

Öğrencilerin ihtiyaç ve beklentilerine göre tasarlanan yaşam alanı üniversitenin Sütlüce ve Küçükyalı yerleşkelerine yakın konumlarda bulunuyor. Odalarında karyola, çalışma masası, dolap, banyo, tuvalet, koltuk, ekstra depolama alanı ve buzdolabı bulunan yurtlarda kalmanın bedeli ise donatılara göre farklılık gösterebiliyor. Örneğin Haliç’teki bir erkek yurdunda yer alan üç, dört ve beş kişilik odalarda iki tip yatak bulunuyor. Üç ve beş kişilik odada ranza fiyatı bin 150 ve bin 250 lira iken, her üç, dört ve beş kişilik odalarda bulunan bireysel yataklar ise bin 250 bin 300 ve bin 350 lira olarak belirlenmiş. Üç kişilik bir özel odadaki bireysel yatakların aylık bedeli ise bin 600 lira. Asansör, yerden ısıtma sistemi, klimalı wc, oda içinde lavabo ve banyosu ile mini buzdolabı bulunan yurtlarda öğrencilere açlık büfe kahvaltı ve ücretsiz internet hizmeti de veriliyor.

Maltepe Üniversitesi

2019 - 2020 akademik yılında Maltepe Üniversitesi’ne yerleşen adaylar, yurt kayıtlarını 23 Ağustos Cuma akşamına kadar yaptırabilecek. Konuyla ilgili rektörlükten yapılan duyuruda, “Oda sıkıntısı yaşamamak için ilk gün okul kaydınızı yaptırarak yurda başvurmanız önem arz etmektedir” ifadeleri kullanıldı. Yurda kayıt yaptırmak isteyen öğrenciler okul kayıt işlemlerinin tamamlanmasının ardından Yurt Müdürlüğü’ne giderek kayıt için başvurabilecek. Kayıt için gerekli evraklar arasında Maltepe Üniversitesi öğrencisi olduğunu belirten öğrenci belgesi, nüfus cüzdanı fotokopisi, iki adet vesikalık fotoğraf, adli sicil kaydı ve ikametgâh belgesi bulunuyor. Bu arada, ikameti İstanbul’da olan öğrenciler ise yurda yerleşim yapıldıktan sonra yer kalırsa kabul edilebilecek. Yurtta kalacak öğrenciler, 24 saat kesintisiz bilgi merkezi hizmetleri başta olmak üzere sosyal tesislerde bulunan, restaurant, kapalı ve açık yüzme havuzu, fitness center, squash salonu, sauna ve Türk hamamından faydalanabilecekler.

KTO Karatay Üniversitesi

KTO Eğitim ve Sağlık Vakfı, 2019-2020 akademik yılında iki kız öğrenci konukevi ve bir erkek öğrenci yurdu ile öğrencilere hizmet verecek. Üniversite bünyesindeki kız öğrenci konukevleri 1+1 ve 2+1 dairelerden oluşuyor. Balkonlu olan daireler ise 2-3-4-5-6 kişilik olarak düzenlendi. Konukevlerindeki her bir dairenin içinde fırın, ocak, buzdolabı bulunan mutfaklar öğrencilerin hizmetine sunuluyor. Üniversiteye 500 metre mesafede yer alan erkek yurdundaki odalar ise dörder kişilik olarak düzenlendi. Çalışma bölümü, tuvalet, banyo, soyunma dolabı, buzdolabının yer aldığı odaların yanı sıra her katta çalışma salonu, dinleme odası ve içerisinde televizyon, buzdolabı, fırın, ocak olan mutfak bulunuyor. Konukevlerinde ve yurtta kahvaltılar açık büfe olarak ve haftanın her günü sunuluyor. Ayrıca sınırsız ve hızlı internet imkânı da mevcut. Ödemelerinde 10 taksit imkânının sunulduğu yurtlarda kalmak için öğrenci başına dört kişilik odaları tercih ederse 9 bin 250 lira, iki kişilik odaları tercih ederse 17 bin 500 lira talep ediliyor. Kız konuk evindeki bir kişilik odalar için de bu yıl 22 bin lira ödeme bedeli belirlendi. Erkek öğrenci yurdunda ise dört kişilik odalarda kişi başına ödeme bedeli 8 bin 750 lira olarak tespit edildi.

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi

Üniversite bünyesinde öğrencilerin barınma ihtiyacını karşılamak üzere, Ümraniye yerleşkesinde kız öğrenci yurdu, Elmalıkent yerleşkesinde ise erkek öğrenci yurdu bulunuyor. Ümraniye Kız Öğrenci Yurdu, Ümraniye’de yeni yerleşke alanının (Şile istikametinde) 600 metre ilerisindeki üç blokta 3 bin 500 öğrenci kapasitesiyle hizmet veriyor. Elmalıkent Erkek Öğrenci Yurdu ise 104 adet konteynerin dönüştürülmesiyle oluşturulan ve Türkiye’nin ilk geri dönüşüm projesi olarak hizmet veren yurdu olarak biliniyor. 2019-2020 akademik yılında kayıt yaptıran tam burslu öğrencilere “ücretsiz yurt” (kahvaltı ve akşam yemeği dâhil) imkânı verilecek.

Lisans programlarının yüzde 75 ve yüzde 50 burslu kontenjanlarına yerleştirilen öğrencilere (kahvaltısız) yurt ücretlerinde yüzde 50, lisans programlarının yüzde 25 burslu kontenjanlarına yerleştirilen öğrencilere ise (kahvaltısız) yurt ücretlerinde yüzde 25 indirim uygulanacak. Kahvaltı, öğle ve akşam yemekleri ise ücrete dahil değil. Ücretler ise oda tipine göre 7 bin 500 liradan başlayıp 10 bin 776 liraya kadar çıkıyor. Peşin ödemelerde ise yüzde 5 indirim yapılıyor.