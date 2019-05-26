Yurtdışı Türkleri Başkanı Eren, Kosova’da Türk partisini ziyaret etti

Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanı Abdullah Eren, Türkiye Priştine Büyükelçisi Çağrı Sakar eşliğinde Kosova Demokratik Türk Partisi’nin (KDTP) Prizren’deki merkezini ziyaret etti.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanı Abdullah Eren, Kosova Demokratik Türk Partisi’nin (KDTP) Prizren’deki merkezini ziyaret etti. Abdullah Eren’in ziyaretine Türkiye Priştine Büyükelçisi Çağrı Sakar eşlik etti. Eren, KDTP Genel Başkanı Mahir Yağcılar’ın yönetimindeki üst düzey parti temsilcileri tarafından karşılandı.

Görüşmede, parti çalışmaları ve Türk Toplumunun beklentileri üzerinde yoğunlaşan Genel Başkan Mahir yağcılar, özellikle Türkiye Bursları alımlarında toplumun beklentilerini açıkça dile getirdi. Türk toplumunun Türkiye’nin desteklerine müteşekkir olduğunu da ifade eden Yağcılar, her alanda var olan desteğin artırılmasının önemi üzerinde de durdu.

Mahir Yağcılar, 23 Nisan Kosova Türkleri Milli Bayramı etkinliklerinde vermiş olduğu desteklerden ötürü Abdullah Eren’e teşekkür plaketi sundu.