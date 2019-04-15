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Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı Eren’den Kıbrıs’a tam destek

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı Abdullah Eren, "Kıbrıs Türklerinin refahı ve Türkiye ile olan ilişkilerin daha da kuvvetlenmesi için elimizden geleni yapmaya gayret edeceğiz" dedi.

15 Nisan 2019 Pazartesi 22:01
Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı Eren’den Kıbrıs’a tam destek

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı Abdullah Eren, "Kıbrıs Türklerinin refahı ve Türkiye ile olan ilişkilerin daha da kuvvetlenmesi için elimizden geleni yapmaya gayret edeceğiz" dedi.


Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı Abdullah Eren ve beraberindeki heyet, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Vakıflar İdaresinin 448. kuruluş ve Kıbrıs Türk idaresine geri alınışının 63. yıl dönümü nedeniyle Gönyeli’de düzenlenen İyilik Festivali’ne katıldı. Festivalde çocuklar, akrobatik gösteriler ve oyunlar ile doyasıya eğlendi.


Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı Abdullah Eren, "Dünyanın dört bir tarafındaki vatandaşlarımızla ilgili olarak çalışmalar yapmaya gayret ediyoruz. Fakat KKTC’nin ve Kıbrıs Türklerinin bizim için çok ayrı bir yeri var. Hem Türkiye dış politikasında hem de kurumumuzun faaliyetleri arasında önemli bir yeri var. Kurum olarak bizler de desteğimiz ile KKTC’nin 8 bölgesinde yapılacak İyilik Festivallerine destek olalım dedik. Önümüzdeki süreçte Kıbrıs’a ayrı bir parantez açacağız. Kıbrıs Türklerinin refahı ve Türkiye ile olan ilişkilerin daha da kuvvetlenmesi için elimizden geleni yapmaya gayret edeceğiz. Çodaha güzel projelerle Kıbrıs’ta olmaya devam edeceğiz" dedi.


Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri ise, Lefkoşa Büyükelçiliği olarak Vakıflar İdaresi ile birçok proje yürüttüklerini ve yürütmeye devam edeceklerini söyledi. Başçeri, "Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığına teşekkür ederim. Kıbrıs Türkünün heyecanını paylaşıyor olmasından mutluyuz" diye konuştu.


İyilik Festivali, ünlü sanatçı Hüsnü Şenlendiricin konseri ile devam etti. İyilik Festivali, KKTC’nin 8 farklı bölgesinde çocuklara yönelik birbirinden farklı etkinliklerle devam edecek.

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Haber Tarihi: 15 Nisan 2019 Pazartesi 22:01
  1. sanat
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