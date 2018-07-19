Son dakika bedelli askerlik gelişmesi! Yurtdışı bedelli askerlik ödemesi | Dövizli askerlik şartları 2018

Bedelli askerliğin yer aldığı torba yasa TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda 23 Temmuz’da görüşülecek. Bedelli askerlik ücreti olan 15 bin TL ödemesi taksitle değil tek seferde yapılacak. Yurtdışında yaşayanların ödediği 1000 Euro’luk tutar 2 bin Euro’ya çıkarılırken, 38 yaş sınırı da kaldırılıyor.

Bedelli askerlik düzenlemesinin de yer aldığı 18 maddelik torba yasanın TBMM'de ne zaman görüşüleceği belli oldu. Bedelli askerliğin yer aldığı torba yasa TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda 23 Temmuz’da görüşülecek. Bedelli askerlik ücreti olan 15 bin TL ödemesi taksitle değil tek seferde yapılacak. AK Parti milyonlarca vatandaşın beklediği bedelli askerlik için son dakika olarak aş ve ücretin ne olduğunu açıklamıştı. Bedelli askerlikte yaş 25 yani 31 Aralık 1993 ve öncesi doğanlar, bedelli asekerlikte ücretin ise 15 bin TL olarak belirlendi. 15 bin TL ücret karşılığında ise 28 gün askerlik süresi olarak belirlendi.

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ ÖDEMESİ

Askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılabilmeleri için de, başvurularda 15 bin Türk lirası ya da Merkez Bankası döviz satış kuruna göre ödeme tarihindeki karşılığı kadar konvertibl yabancı ülke parasını bir defada ödemeleri ve 28 gün temel askerlik eğitimini yerine getirmeleri gerekecek. Kamu ve özel sektör çalışanlarından bu uygulamadan yararlananlar ise temel askerlik eğitimi süresince çalıştıkları işyeri, kurum ve kuruluşlar tarafından aylıksız ya da ücretsiz izinli sayılacaklar.

Seçim kampanyalarına da damgasını vurarak kamuoyunda büyük beklenti yaratan bedelli askerlikle ilgili yasa teklifi dün TBMM Başkanlığı’na sunuldu. Teklife göre 25 yaş ve üzeri doğumlular, 15 bin Türk Lirası ödemeleri ve 28 gün temel askerlik eğitimi almaları koşuluyla askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılacak. Çalışanlar temel askerlik eğitimi süresince ücretsiz izinli sayılacak. Yurtdışında yaşayanların ödediği 1000 Euro’luk tutar 2 bin Euro’ya çıkarılırken, 38 yaş sınırı da kaldırılıyor.

BEDELLİ ASKERLİK NASIL YAPILIR?

Bedelli Askerlikle ilgili her açıklama vatandaşlar büyük ilgiyle takip edilirken, Bedelli askerlik başvuru şartları nedir, bedelli askerlik nasıl yapılır soruları sürekli araştırılıyor. Bu konuda 2 önemli başvuru şartı var. Bu başvuru şartları;

1- Dönemlik çıkartılan bedelli askerlik yasaları

2- DAHTE (Anlamı dövizle askerlik hizmetine tabi olan erler) 3 sene yurt dışında çalışma şartı

İlk şart yani; dönemlik çıkartılan bedelli askerlik yasaları şu şekilde açıklanabilir: İkameti Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde bulunan 18 yaşını doldurmuş erkekler için geçici olarak çıkartılan yasalarla bedelli askerlik yapılabilir. Bu yasalar dönemsel olarak olarak çıkartılır. Bu yasaların çıktığı dönemde yasaların belirlediği şartları sağlayanlar bedelli askerlikten yararlanabilirler. Örneğin son çıkarılacak bedelli askerlikte olduğu gibi yaş 25, ücret 15 Bin TL

2. şart yani; DAHTE (dövizle askerlik hizmetine tabi olan erler) şartı ise; DAHTE'nin açılımı 'Dövizle Askerlik Hizmetine Tabi Olan Erler'dir. Bunun anlamı ise 18 yaşını doldurmuş her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının bedelli askerlikten yararlanabilmesi için Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmasına rağmen 3 sene boyunca yurt dışında çalışıyor olması gerekmektedir. Bu şartları sağlayan her vatandaş 28 gün süreyle askerlik yapar ve askerlik hizmetini tamamlamış olur.

TÜRKİYE’NİN BEDELLİ ASKERLİK GEÇMİŞİ

Cumhuriyet tarihinde 10 kez bedelli askerlik çıkartılmıştır. En son; 1987, 1992, 1999 yıllarında yapılmıştır.

17 Ağustos 1999 tarihinde çıkartılan bedelli askerlik uygulaması Gölcük depreminden sonra ülke ekonomisine katkı sağlamak amacıyla çıkartılmıştır. 2011 yılında çıkarılan bedelli askerlikte, 30 yaşından gün almış ve 30 bin TL tutar ödeyen kişiler askerlik vazifesini yerine getirmiş sayılmışlardır. Yasa kapsamında 21 günlük temel askeri eğitimden de muaf tutulmuşlardır. Aralık 2014 tarihinde ise 1 Ocak 1988 ve önceki tarihlerde doğanların 18 bin TL karşılığında bedelli askerlik uygulamasından faydalanabilmişleridir. Aşağıdaki tabloda yıllara göre bedelli askerlik ve bundan faydalanan kişi sayısı verilmiştir.