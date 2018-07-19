0553 313 94 23

Son dakika bedelli askerlik gelişmesi! Yurtdışı bedelli askerlik ödemesi | Dövizli askerlik şartları 2018

Bedelli askerliğin yer aldığı torba yasa TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda 23 Temmuz’da görüşülecek. Bedelli askerlik ücreti olan 15 bin TL ödemesini merak edilirken, bedelli askerlik bedeli olan 15 bin TL taksitle değil tek seferde ödenecek. Yurtdışında yaşayanların ödediği 1000 euroluk tutar 2000 euroya çıkarılırken, 38 yaş sınırı da kaldırılıyor.

19 Temmuz 2018 Perşembe 09:46
Son dakika bedelli askerlik gelişmesi! Yurtdışı bedelli askerlik ödemesi | Dövizli askerlik şartları 2018

Bedelli askerliğin yer aldığı torba yasa TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda 23 Temmuz’da görüşülecek. Bedelli askerlik ücreti olan 15 bin TL ödemesi taksitle değil tek seferde yapılacak. Yurtdışında yaşayanların ödediği 1000 Euro’luk tutar 2 bin Euro’ya çıkarılırken, 38 yaş sınırı da kaldırılıyor.

Bedelli askerlik düzenlemesinin de yer aldığı 18 maddelik torba yasanın TBMM'de ne zaman görüşüleceği belli oldu. Bedelli askerliğin yer aldığı torba yasa TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda 23 Temmuz’da görüşülecek. Bedelli askerlik ücreti olan 15 bin TL ödemesi taksitle değil tek seferde yapılacak. AK Parti milyonlarca vatandaşın beklediği bedelli askerlik için son dakika olarak aş ve ücretin ne olduğunu açıklamıştı. Bedelli askerlikte yaş 25 yani 31 Aralık 1993 ve öncesi doğanlar, bedelli asekerlikte ücretin ise 15 bin TL olarak belirlendi. 15 bin TL ücret karşılığında ise 28 gün askerlik süresi olarak belirlendi.

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ ÖDEMESİ

Askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılabilmeleri için de, başvurularda 15 bin Türk lirası ya da Merkez Bankası döviz satış kuruna göre ödeme tarihindeki karşılığı kadar konvertibl yabancı ülke parasını bir defada ödemeleri ve 28 gün temel askerlik eğitimini yerine getirmeleri gerekecek. Kamu ve özel sektör çalışanlarından bu uygulamadan yararlananlar ise temel askerlik eğitimi süresince çalıştıkları işyeri, kurum ve kuruluşlar tarafından aylıksız ya da ücretsiz izinli sayılacaklar.

Seçim kampanyalarına da damgasını vurarak kamuoyunda büyük beklenti yaratan bedelli askerlikle ilgili yasa teklifi dün TBMM Başkanlığı’na sunuldu. Teklife göre 25 yaş ve üzeri doğumlular, 15 bin Türk Lirası ödemeleri ve 28 gün temel askerlik eğitimi almaları koşuluyla askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılacak. Çalışanlar temel askerlik eğitimi süresince ücretsiz izinli sayılacak. Yurtdışında yaşayanların ödediği 1000 Euro’luk tutar 2 bin Euro’ya çıkarılırken, 38 yaş sınırı da kaldırılıyor.

BEDELLİ ASKERLİK NASIL YAPILIR?

Bedelli Askerlikle ilgili her açıklama vatandaşlar büyük ilgiyle takip edilirken, Bedelli askerlik başvuru şartları nedir, bedelli askerlik nasıl yapılır soruları sürekli araştırılıyor. Bu konuda 2 önemli başvuru şartı var. Bu başvuru şartları;

1- Dönemlik çıkartılan bedelli askerlik yasaları

2- DAHTE (Anlamı dövizle askerlik hizmetine tabi olan erler) 3 sene yurt dışında çalışma şartı

İlk şart yani; dönemlik çıkartılan bedelli askerlik yasaları şu şekilde açıklanabilir: İkameti Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde bulunan 18 yaşını doldurmuş erkekler için geçici olarak çıkartılan yasalarla bedelli askerlik yapılabilir. Bu yasalar dönemsel olarak olarak çıkartılır. Bu yasaların çıktığı dönemde yasaların belirlediği şartları sağlayanlar bedelli askerlikten yararlanabilirler. Örneğin son çıkarılacak bedelli askerlikte olduğu gibi yaş 25, ücret 15 Bin TL

2. şart yani; DAHTE (dövizle askerlik hizmetine tabi olan erler) şartı ise; DAHTE'nin açılımı 'Dövizle Askerlik Hizmetine Tabi Olan Erler'dir. Bunun anlamı ise 18 yaşını doldurmuş her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının bedelli askerlikten yararlanabilmesi için Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmasına rağmen 3 sene boyunca yurt dışında çalışıyor olması gerekmektedir. Bu şartları sağlayan her vatandaş 28 gün süreyle askerlik yapar ve askerlik hizmetini tamamlamış olur.

TÜRKİYE’NİN BEDELLİ ASKERLİK GEÇMİŞİ

Cumhuriyet tarihinde 10 kez bedelli askerlik çıkartılmıştır. En son; 1987, 1992, 1999 yıllarında yapılmıştır.

17 Ağustos 1999 tarihinde çıkartılan bedelli askerlik uygulaması Gölcük depreminden sonra ülke ekonomisine katkı sağlamak amacıyla çıkartılmıştır. 2011 yılında çıkarılan bedelli askerlikte, 30 yaşından gün almış ve 30 bin TL tutar ödeyen kişiler askerlik vazifesini yerine getirmiş sayılmışlardır. Yasa kapsamında 21 günlük temel askeri eğitimden de muaf tutulmuşlardır.  Aralık 2014 tarihinde ise 1 Ocak 1988 ve önceki tarihlerde doğanların 18 bin TL karşılığında bedelli askerlik uygulamasından faydalanabilmişleridir. Aşağıdaki tabloda yıllara göre bedelli askerlik ve bundan faydalanan kişi sayısı verilmiştir.

Haber Tarihi: 19 Temmuz 2018 Perşembe 09:46
  1. bedelli askerlik ödemesi kaç taksit
  2. bedelli askerlik ödemesi nasıl olacak
  3. bedelli askerlik ödemesi son gün ne zaman
  4. bedelli askerlik ödemesi nasıl yapılacak
  5. bedelli askerlik ödeme şekli
  6. bedelli askerlik 2018 fiyatları
  7. bedelli askerlik başvuru şartları
  8. bedelli askerlik geldi mi
  9. bedelli askerlik şartları
  10. bedelli askerlik son dakika
  11. bedelli askerlik yaş
  12. dövizli askerlik 2018
  13. dövizli askerlik şartları 2018
  14. dövizli askerlik ekşi
  15. dövizli askerlik 2000 euro şartları
  16. dövizli askerlik için gerekli belgeler
  17. kıbrıs'ta dövizli askerlik

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Füze enkazında nöbet tutuyorlar!
    1. Füze enkazında nöbet tutuyorlar!
    2. FETÖ'nün 'sohbet ablası' itirafçı oldu
    3. Dünyanın en pahalı şehirleri..
    4. Süper Lig ekibinden flaş transfer!..
    5. Tekirdağ'da korkunç kaza! Araç ikiye..
    6. Erdoğan'dan kutlama mesajı
    7. MEB 2018 sözleşmeli öğretmen atama..
    8. PKK'ya uyuşturucu operasyonu! DBP'li..
    9. Kirli işbirliğine tam gaz devam! Esed..
    10. 2018 MEB Sözleşmeli öğretmen atama..
    11. New York’a 33 firmalı çıkarma
    12. Tutuklu sayısı 157'ye yükseldi!
    13. IMF büyüme tahminini yine düşük tuttu
    14. Dudak uçuklatan rakam! Sezonun kombine..
    15. Yatağında uyurken polis uyandırıp..
    16. Hulusi Akar, ilk ziyaretini kritik..
    17. Lise MEB e okul boş kontenjan 8. 9...
    18. Bakan Dönmez’in üç önceliği
    19. FLAŞ! O yüzbaşı da ankesörcü çıktı!
    20. İstanbul'da en ucuz evler hangi..
    Torba yasadan müjde çıktı! 2 bin lira artacak
    Torba yasadan müjde çıktı! 2 bin lira artacak
    Adnan Oktar açıklaması: Yüksek ücret istedim, verdi
    Adnan Oktar açıklaması: Yüksek ücret istedim, verdi
    CHP'den bedelli askerlik için yeni teklif
    CHP'den bedelli askerlik için yeni teklif
    Yiğit Bulut'tan yatırım tavsiyesi: Ne satıyorlarsa alın
    Yiğit Bulut'tan yatırım tavsiyesi: Ne satıyorlarsa alın
    Kemal Kılıçdaroğlu'na rekor tazminat cezası!
    Kemal Kılıçdaroğlu'na rekor tazminat cezası!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Rus yazardan dikkat çeken Gezi eylemi çıkışı: FETÖ bir daha kullanılmayacak fakat...
    Rus yazardan dikkat çeken Gezi eylemi çıkışı: FETÖ bir daha kullanılmayacak fakat...
    Eren Bülbül'ü şehit eden teröristin cenazesine katıldığı için soruşturma başlatılmıştı... Küstah açıklama!
    Eren Bülbül'ü şehit eden teröristin cenazesine katıldığı için soruşturma başlatılmıştı... Küstah açıklama!