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Yurt öğrencilerine ‘Yeşilay’ anlatıldı

Yeşilay Haftası ve Yeşilay’ın 99’uncu kuruluş yıldönümü, Ordu’da çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.

07 Mart 2019 Perşembe 16:43
Yurt öğrencilerine ‘Yeşilay’ anlatıldı

Yeşilay Haftası ve Yeşilay’ın 99’uncu kuruluş yıldönümü, Ordu’da çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.


Kredi Yurtlar Kurumu(KYK) Lebibe Ergin Karlıbel Kız Öğrenci Yurdu’nda düzenlenen Yeşilay Haftası etkinliği kapsamında stant açılışı düzenlendi. Yeşilay’ın öneminin anlatıldığı etkinlik kapsamında, öğrencilere çeşitli hediyeler de verildi.


Programın açılış konuşmasını yapan Yurt Müdürü Süreyya Vayni, öğrencilere rozet, bileklik, şapka, balon, boya kalemi, boyama kitabı, kuru boya, kum boyama seti gibi çeşitli hediyeler verip, eğlendirerek bilgilendirdiklerini söyledi. Yeşilay Haftası münasebetiyle etkinliklere devam edeceklerini belirten Vayni, “Gençlerin her türlü kötü alışkanlıklardan uzak durarak topluma faydalı olacak güzel alışkanlıklar kazanmalarını istiyoruz. Biz gençler olarak, ufak yaşta bulunan çocuklara sağlıklı yaşamın önemini anlatmak için çeşitli şekillerde etkinliklerimizi yapmaya devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.


Etkinliğe katılan Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Genç de bu amaçla çalışmalara devam edeceklerini belirtti.

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Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 16:43
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