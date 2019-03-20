0553 313 94 23

Yurt öğrencilerinden ’Gönül Bağı’ etkinlikleri

Erzincan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gönül Bağı etkinlikleri kapsamında; bütün yurtlarda, öğrencilerle okumaya geldikleri şehir arasında sevgi ve dayanışmaya bağlı güçlü bir bağ oluşturulmaya çalışıyor.

20 Mart 2019 Çarşamba 09:37
Yurt öğrencilerinden ’Gönül Bağı’ etkinlikleri

Erzincan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gönül Bağı etkinlikleri kapsamında; bütün yurtlarda, öğrencilerle okumaya geldikleri şehir arasında sevgi ve dayanışmaya bağlı güçlü bir bağ oluşturulmaya çalışıyor. Bu kapsamda Mengücek Gazi Yurdunda sosyal sorumluluk projeleri aralıksız devam ediyor.


Üniversiteli gençler gönül bağı kurdukları Şehit Jandarma Uzman Çavuş Fırat Kılıç İlkokulu öğrencileri ile ortak faaliyet gerçekleştirdiler. Mengücek Gazi Yurdu öğrencileri okulun ana sınıfı öğrencileri,velileri ve öğretmenleri işbirliği ile gerçekleştirdikleri el emeği göz nuru Bayrak temalı tabloları Mengücek Gazi Yurdunda iki kurumun işbirliği ile sergilediler.Gerçekleştirilen sergiye Erzincan Gençlik ve Spor İl Müdürü Volkan Burak Mumcu, Erzincan İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, EngelsizYaşam Merkezi Müdürü İbrahim Erdoğan ve öğrenciler katıldı.Mengücek Gazi Yurt Müdürü Letafet Demir,Okul Müdürü Önder Demir ve il müdürleri eşliğinde sergi açılışı yapıldı.Yurt öğrencileri minik misafirlerini coşkuyla karşıladıktan sonra birlikte İstiklal Marşı Oratoryosugerçekleştirdiler. Yurt Müdürlüğü tarafından minik öğrencilere ikramlarda bulunuldu ve müzikler eşliğinde oyunlar oynatıldı.


Programın sonlarına doğru İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün ve Erzincan Gençlik ve Spor İl Müdürü Volkan Burak Mumcuöğrencilere üzüm hoşafı ve çorba ikramın da bulundular.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 20 Mart 2019 Çarşamba 09:37
  1. sergi
  2. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Hakurk Bölgesine hava harekatı
    1. Hakurk Bölgesine hava harekatı
    2. Bu mazlumu Firavun’a teslim etmeyin
    3. Borsa güne yatay başladı
    4. Bitki Beslenme ve Gübre Kongresine..
    5. Kars’ta “Türkiye Güven Huzur..
    6. GRAFİKLİ - EURO 2020 elemelerinde..
    7. Aşkale’de “Gençliğin Zaferi Çanakkale”..
    8. AKAUM ve EFSAD’tan “Sade” fotoğraf..
    9. Türk Eximbank GAİB’de Yeni Ürünlerini..
    10. Yahyalı Delialiuşağı Mahallesi Yeni..
    11. İstanbul anket sonuçları son dakika..
    12. Yurt dışı üretici fiyat endeksi..
    13. FCA'dan Bankacılık grubu UBS'ye şok..
    14. Şırnak'tan acı haber! Şehit ve yaralı..
    15. Şırnak'ta el yapımı patlayıcı infilak..
    16. Milli Savunma Bakanlığı: "Hakurk..
    17. Üniversite ve Kolejden eğitimde örnek..
    18. 2 bin 500 yıllık tarihi Agora’ya genç..
    19. Bozüyük Belediyesi İdmanyurdu Bayan..
    20. Başkan Uysal Yenikapılılarla buluştu
    21. Hakurk'a hava harekatı
    22. Akbatı Koşusu için geri sayım başladı
    23. Hollanda’daki silahlı saldırıya..
    24. Anadolu Efes, Karadağ deplasmanında
    25. Altun: "Nevruz bayramı, kaynağı..
    26. Fatma nine "süt anne" arıyor
    27. Başkan Üzülmez meclis üyelerine veda..
    28. AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan..
    29. Emniyet amirinin doktora tezi kitap..
    30. Öğrencilerden geri dönüşüm defilesi
    AK Parti İzmir'deki anket sonuçlarını açıkladı!
    AK Parti İzmir'deki anket sonuçlarını açıkladı!
    Akit TV'de çarpıcı 'Destan 1915' Belgeseli! "Çanakkale geçilmiştir"
    Akit TV'de çarpıcı 'Destan 1915' Belgeseli! "Çanakkale geçilmiştir"
    Feto'nun kardeşi saklandığı evde öldü!
    Feto'nun kardeşi saklandığı evde öldü!
    Açıklama geldi: Doların fırlamasını beklemeyin
    Açıklama geldi: Doların fırlamasını beklemeyin
    İsrail ve Yunanistan'dan hain Türkiye planı! Girit Adası'na radar kurmuşlar
    İsrail ve Yunanistan'dan hain Türkiye planı! Girit Adası'na radar kurmuşlar

    Günün Karikatürü

    20 Mart 2019
    Yerel seçim öncesi büyükşehir belediyesine haciz şoku
    Yerel seçim öncesi büyükşehir belediyesine haciz şoku
    Camiye saldıran terörist ile Rahip Brunson'ın arasındaki sır
    Camiye saldıran terörist ile Rahip Brunson'ın arasındaki sır