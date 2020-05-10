Yurt genelinde 'Evde kal' çağrısına büyük ölçüde uyuluyor

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında "Evde kal" çağrısına yurt genelinde büyük oranda uyuluyor.

Kovid-19 ile mücadele kapsamında aralarında başkent Ankara, İstanbul ve İzmir'in de bulunduğu 23 büyükşehir ile Zonguldak'ta uygulanan 2 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde, cadde ve sokaklar boş kaldı.

65 yaş üstü ve kronik hastalığı olan vatandaşlar, 11.00-15.00 saatleri arasında getirilen serbestlik ile uzun aradan sonra ilk kez sokağa çıktı.

Ege illeri

İzmir'de sokağa çıkma kısıtlamasına uyulurken, 11.00-15.00 saatleri arasında 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlar güneşli bir günün tadını çıkardı. Karşıyaka sahili ve Kordonboyu gibi bazı noktalarda yoğunluk dikkati çekti.

Sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanmadığı büyükşehirlerden Aydın'da, 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olan vatandaşların dışarıda yoğunluk oluşturduğu gözlendi. Bu kişiler Adnan Menderes Bulvarı ve parklarda yürüyüş yapıyor.

"Evde kal" çağrılarına uyulan Uşak'ta, 65 yaş üstü vatandaşlar kent merkezindeki İsmet Paşa Caddesi ve Zübeyde Hanım Caddesi’nde yürüyüş yaptı. Bazı vatandaşlar parklarda arkadaşlarıyla bir araya gelerek sosyal mesafe kuralları içerisinde sohbet etti.

Batı Akdeniz ve Güney Ege'de sakinlik hakim

Antalya ve Muğla'da, "Evde kal" çağrısına büyük oranda uyulduğundan sahiller ve meydanlar boş kaldı. Daha önce bahar aylarında her gün binlerce kişinin uğrak yeri olan ünlü plajlarda sessizlik hakim oldu.

Salgın nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olan vatandaşlar, 11.00-15.00 saatlerinde getirilen serbestlikle uzun bir aradan sonra dışarı çıkarak güneşin tadını çıkardı.

Antalya'da özellikle deniz manzaralı Atatürk ve Falez parklarında sosyal mesafeye uyarak yürüyüş yapan vatandaşlar yoğunluk oluşturdu. Bazı yaşlılar bisiklete bindi.

Muğla'da, çağrıya kulak vererek evde kalanlar sayesinde 65 yaş üstü kişiler rahatlıkla sokaklarda yürüyüş yapıp, parklarda güneşlendi.

Isparta ve Burdur'da ise vatandaşlar evde kalmayı tercih etmesi nedeniyle cadde ile sokaklarda az sayıda kişinin bulunduğu gözlendi. Yaşlılar parklarda yürüyüş yapıp banklarda oturarak zaman geçirdi.

Doğu Akdeniz'de "evde kal" çağrısına uyuluyor

Mersin, Hatay ve Osmaniye'de "Evde Kal" çağrısına büyük oranda uyulduğu görüldü.

Mersin'de, sahil şeridindeki Adnan Menderes Bulvarı'nda Anneler Günü dolayısıyla araç trafiğinde artış yaşansa da kıyıdaki yürüyüş ve bisiklet yolları ile oyun alanları boş kaldı.

Hatay'ın en işlek yerlerinden Atatürk Caddesi ile İstiklal Caddesi'nin sakinliği dikkatleri çekti.

Osmaniye'de Atatürk, Devlet Bahçeli ve Musa Şahin bulvarları ile Cumhuriyet ve Devlet Bahçeli meydanları boş kaldı.

Konya

Konya, Afyonkarahisar, Aksaray ve Karaman'da "Evde kal" çağrısına büyük oranda uyuluyor. Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Konya sessizliğe büründü.

Kentin işlek noktalarında görevliler ve kapsam dışındakilerin haricinde kimse görülmüyor. Saat 11.00'de sokağa çıkan 65 yaş üstü vatandaşların, sosyal mesafe kuralına riayet ettikleri gözlendi.

Maske ve eldiven takarak eşleriyle sokağa çıkan vatandaşlar, evlerine yakın parklarda dolaştı. Bazı vatandaşlar ise evlerinin önünde oturmayı tercih etti.

Afyonkarahisar'da kentin işlek caddeleri, hafta sonu olmasına rağmen alınan önlemler nedeniyle sessizliğini koruyor. Polis ekipleri, yaptıkları anonslarla vatandaşları, zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları konusunda uyarıyor. Uzun süredir sokağa çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşlar maske ve eldiven takarak parklarda gezdi.

Aksaray'da da vatandaşlar "Evde kal" çağrısına uyuyor. 15 Temmuz Milli İrade Meydanı ve işlek caddelerde bugün de sessizlik hakim. Öte yandan bugün uzun bir sürenin ardından sokağa çıkan 65 yaş üstü vatandaşlar da maske ve eldiven takarak parklarda dolaştı.

Karaman'da Aktekke 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nın yanı sıra İsmet Paşa Caddesi, 1'inci ve 2'nci İstasyon caddeleri sessizliğini koruyor.

Emeklilerin yoğun ilgi gösterdiği Cumhuriyet Parkı ve Türk Dil Parkı'nda ise bugün belli saatler arasında sokağa çıkan 65 yaş üstü vatandaşlar az da olsa görüldü. Cadde ve meydanlardaki az sayıdaki kişiyi ise polis ve zabıta ekipleri sosyal mesafeyi korumaları konusunda uyarıyor.

Trakya

Trakya'da Kovid-19 mücadele kapsamında yapılan "Evde kal" çağrılarına büyük oranda uyuluyor.

Edirne'de kentin en işlek caddeleri, hafta sonu olmasına rağmen alınan önlemler sayesinde sessizliğini koruyor.

Polis ekipleri de zorunlu olmadıkça vatandaşları dışarı çıkmamaları konusunda anonslar yaparak uyarıyor.

Kırklareli ve Tekirdağ'da da vatandaşların uzmanların "Evde kal" çağrılarına büyük oranda uyduğu gözlendi.

Tekirdağ'da yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde cadde ve sokaklar boş kaldı.

Görevliler dışında kimsenin dışarıda olmadığı kentte Hükümet Caddesi ve Cumhuriyet Meydanı'nda insan ve araç trafiği en düşük seviyeye ulaştı.

Çanakkale

Çanakkale'de vatandaşların büyük bölümünün "Evde kal" çağrılarına uyduğu gözlendi.

Hafta sonu olması dolayısıyla pazar alışverişleri için evlerinden çıkan az sayıda kişi kısa sürede geri döndü. Kentte daha önce yoğun olan Demircioğlu ve Çarşı caddeleri ise salgını dikkate alan kişilerin duyarlılığıyla sessizliği yaşadı. Parklar ise 4 saatliğine dışarı çıkabilen 65 ve üstü yaşlardaki vatandaşlara kaldı.

Bilecik'te, Atatürk Bulvarı, Cumhuriyet Meydanı ve Tevfik Bey Caddesi'nde sakinlik gözlendi. "Evde kal" çağrılarına uyulan kent genelinde sakinlik hakim oldu. Yaşlılar ise kendilerine tanınan sürede maske takıp sosyal mesafeye uyarak yürüyüş yaptı.

Yalova'da tedbirler kapsamında yasaklanan sahil şeritleri ile 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı ile Gazipaşa Caddesi, Kütahya'da Cumhuriyet Meydanı, Atatürk ve Menderes bulvarları başta olmak üzere işlek noktalar günü sakin geçiriyor. Bu şehirlerde 65 yaş üstü vatandaşlar kendilerine tanınan 4 saatlik süreyi güneşli havada parklarda yürüyerek değerlendirdi.

Doğu ve Güneydoğu

Erzurum, Erzincan, Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır'da, "Evde kal" çağrısına büyük oranda uyuluyor.

Erzurum'da Cumhuriyet, Yukarı Mumcu, Ayazpaşa, Gürcükapı ve Aliravi caddelerinde sakinlik görülürken, Gürcükapı ile Saraybosna caddelerinde ise kısmi yoğunluğun olduğu gözlendi.

Erzincan'da alınan tedbirler kapsamında Dörtyol Cumhuriyet Meydanı 12.00-16.00 saatleri arasında araç girişine kapatıldı. Vatandaşların geçişine ateşleri ölçülerek ve kimlik kontrolleri yapılarak izin veriliyor.

Ayrıca Ordu, Fevzipaşa, Halitpaşa ve 13 Şubat caddelerinde vatandaşların kısmen dışarıda oldukları görüldü.

Kars'ta kent genelinde sessizlik hakim. Kars Kazım Karabekir Caddesi, Faikbey Caddesi, Cumhuriyet Meydanı ile Kars Kalesi çevresinde yoğunluk olmadığı gözlendi.

Ardahan'da Kongre Caddesi ile Milli Egemenlik Parkı başta olmak üzere genel anlamda kentte sakinlik hakim. Ardahan'da dışarı çıkan vatandaşların maskeli oldukları görüldü.

Ağrı'da Yeni Van, Kağızman ve Erzurum caddelerinin tamamında sakinlik yaşanırken, Eski Van ve Cumhuriyet caddelerinde kısmi yoğunluk yaşanıyor.

Iğdır Zübeyde Hanım Bulvarı, Atatürk Caddesi ve Tansu Çiller Caddesi insan yoğunluğuna rastlanmazken, kentin genelinde sokaklar da sakin.

Batman, Bingöl, Elazığ, Siirt ve Şırnak'ta "Evde kal" çağrısına büyük oranda uyuluyor.

Koronavirüs ile mücadele kapsamında valiliklerce hayata geçirilen ilave tedbirlerle denetimler artırıldı. Polis ve jandarma ekipleri de sık sık araçlardan vatandaşlara evde kalmaları konusunda Türkçe ve Kürtçe anonslarla uyarıda bulunuyor.

İstisna uygulanması kapsamında uzun bir aradan sonra ilk defa sokağa çıkan 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan kişiler dışında vatandaşların tedbirlerle uyması ile bölgedeki söz konusu illerde cadde, sokak, meydan ve parklarda kısmen sakinlik gözlendi.

Malatya

Malatya, Adıyaman ve Kilis'te vatandaşlar, Kovid-19 salgını nedeniyle yapılan "Evde kal" çağrılarına büyük oranda uydu.

Malatya'da bazı işlek caddeler ve pazar yerlerinde kısmi yaya hareketliliği yaşanıyor.

Adıyaman'da cadde ve sokakların büyük oranda boş kaldığı görüldü.

Kilis'te de işlek cadde, sokak, meydan ve parklar sakinliğini korudu.

Van

Sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı Van'da kentin en işlek caddelerinden Cumhuriyet, Kazım Karabekir ve İskele ile Beşyol Meydanı, vatandaşların evlerinde kalması sonucu boş kaldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sahil bandı ve göl kıyılarında anons yaparak vatandaşları evlerinde kalması için uyardı.

Bitlis, Hakkari ve Muş'ta şehir merkezindeki işlek caddelerde yoğunluğun azaldığı görüldü.

Kayseri

Sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı Kayseri'de 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olan vatandaşların maske takarak, sosyal mesafe kuralına uyarak hem mahallelerindeki park ve bahçelerde hem de Cumhuriyet Meydanı'nda yürüyüşe çıktığı gözleniyor.

Diğer vatandaşların ise "Evde kal" çağrısına ve sokağı çıkma kısıtlamasına uydukları görülüyor.

Kırıkkale'de Zafer ve Cumhuriyet Caddesi'nde 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkma izni dolayısıyla kısa süreli insan kalabalıkları oluşuyor. Kentin meydan ve parklarında ise sessizlik hakim.

Nevşehir'de hafta sonu havaların ısınmasıyla vatandaşlar cadde ve sokaklarda yoğunluk oluşturmaya başladı, trafikte de önceki günlere kıyasla araç sayısı arttı.

Polisin anonsla uyarıda bulunduğu insanların sosyal mesafe kurallarına riayet ettiği görüldü.

Yozgat Cumhuriyet Meydanı'nın kısmen boş olduğu gözlendi. Kentin işlek yerlerinden Lise Caddesi'nde ise 65 yaş üstü ile kronik hastaların bugün dışarı çıkması dolayısıyla yoğunluk yaşanıyor.

Niğde Ömer Halisdemir ile Cumhuriyet meydanları ve Dr. Sami Yağız Caddesi'nde nispeten yoğunluk gözlendi.

Dışarıya çıkanların maske taktıkları ve sosyal mesafeye dikkat ettikleri görüldü.

Kırşehir'de ise Cacabey ve Ahi Evran meydanlarında kısmen sakinlik yaşandı. 65 yaş üstü ile kronik hastalığı bulunanlar güzel havayı da fırsat bilerek yürüyüşe çıkıyor.

Karadeniz

İçişleri Bakanlığının 2 gün sokağa çıkma kısıtlaması getirdiği 24 il arasında yer alan Trabzon ve Ordu'da, uygulamanın ikinci gününde de cadde ve sokaklarda sessizlik hakim oldu.

Doğu Karadeniz illerinden Rize, Gümüşhane, Artvin ve Bayburt'ta vatandaşlar, "Evde kal" çağrısına büyük oranda uydu. Söz konusu 4 ilin en işlek cadde, sokak ve meydanları bugün de boş kaldı.

Rize'de Atatürk, Cumhuriyet ve Osman Karavin caddeleri, 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı, Gümüşhane'de 15 Temmuz Zafer Meydanı, Cumhuriyet Caddesi ile Fatih Parkı, Bayburt'ta Cumhuriyet Caddesi, Hükümet Meydanı, tarihi Saat Kulesi ve çevresi, Çoruh Park, Atapark, Halitpaşa ve Milli İrade meydanları ile Kültür Sokağı en sakin günlerinden birini yaşadı.

Giresun'da ise cadde ve sokaklarda hafta içine oranla hareketlilik gözlendi.

Düzce'de Anıtpark Meydanı ve Avni Akyol Parkı ile kentin normal zamanda yaya trafiğinin en yoğun olduğu İstanbul ve Gaziantep caddelerinin yanı sıra Spor Sokak'ın şerit ve bariyerlerle kapatılmasıyla şehrin en işlek meydan ve caddelerinde sakinlik yaşanıyor. Şehir içi ulaşımın ana arterleri olan güzergahlar büyük oranda boş kaldı.

Bolu'da da "Evde kal Türkiye" çağrısına uyulduğu görüldü.

Kentin en işlek caddesi İzzet Baysal Caddesi, Karaçayır Mahallesi ve Atatürk Orman Parkı'nda vatandaşların çağrıya uyduğu zorunlu olarak dışarıda olanların ise maske taktığı ve sosyal mesafe kurallarına riayet ettiği görüldü.

Bartın'da vatandaşların hafta sonu ve havanın da güzel olmasına rağmen zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmadıkları, çıkanların da maske kullandığı görüldü.

Kentin normal zamanda en işlek yerlerinden olan ve bankaların bulunduğu Hükümet Caddesi, yoğunluğun önlenmesi için bariyerle kapatılırken, işi olmayan vatandaşların buraya girmesine izin verilmiyor.

Karabük

Karabük'te vatandaşların zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmadıkları, çıkanların da maske kullandığı gözlendi.

Kentin zaman zaman yaya yoğunluğu yaşanan Kemal Güneş Caddesi'nin bariyerlerle kapatılan giriş ve çıkışlarında görev yapan ekipler, denetimlerini sürdürüyor.

Öte yandan UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan ve normal zamanda turist hareketliliğinin yoğun olduğu tarihi evleriyle ünlü Safranbolu ilçesi de en sakin günlerini yaşıyor.

Bu arada sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan Sakarya, Kocaeli ve Zonguldak'ta da meydan ile caddeler boş kaldı.

Samsun

Samsun'da, sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde sokak, cadde ve kara yolları boş kaldı.

Çankırı'da kentin işlek noktalarından Atatürk Bulvarı ve Anıt Alanı'nın hafta içine göre daha sakin olduğu gözlendi.

Sinop'ta bazı işlek cadde ve sahillerde yaya ve araç trafiği yoğunluğu yaşanıyor.

Çorum'daki cadde ve sokaklarda yaya ve araç trafiği bulunuyor.

Amasya'da Yavuz Selim Meydanı ve Şehzadeler Gezi Yolu'nda yoğunluk gözlendi.

Kastamonu'da Cumhuriyet Meydanı ve Nasrullah Meydanı'nda yer yer yoğunluk gözleniyor.