Yurt dışından onlarca ödül alırken ülkemizde tehdit ediliyor

Taha Emre ÖZDEMİR / Yeniakit.com.tr- Doğalgazsız çalışan kombi, özel bir boya ile üretilen çelik yelek, plazma teknolojisi ile ısıtan soba, içeriden ısı yalıtımı sağlayan boya ile elektrik ve su ile çalışan hidrojen kaynak makinesi gibi birçok ürünün mucidi Fikret Özçelik; Türkiye'den ilgi göremediğini söylerken, tehditler aldığını ifade etti.

Mucit Özçelik, ürünlerinin büyük bölümünü yurtdışında satıyor. Ayrıca yurtdışı menşeili birçok kurumdan da ödül aldı ancak Türkiye'de gereken desteği göremedi. Tasarlayarak imal ettiği onlarca ürünle dikkatleri üzerine çeken Fikret Özçelik, Almanya tarafından vatandaşlık verilmek üzere ülkeye davet edildi. Milli duygularının ağır bastığını ifade eden Türk Mucit, bu teklifi reddetti.

Fikret Özçelik: Türk olmaktan gurur duyuyorum

" Almanya'dan bize vatandaşlık teklifi var. Gelin bizim ülkemizde vatandaşlık verelim çalışmalarınızı burada yapın diyorlar. Tabii ki bizim milliyetçi ruhumuz buna hiçbir zaman müsade etmedi. Dolayısıyla biz Türk olmaktan gurur duyuyoruz. Ancak Türkiye'de yenilik ve teknolojiye karşı bir direniş var."

Sergiledikleri ürünlerin, imkanların gelişmesi halinde üretebileceklerinin küçük bir parçası olduğunu da vurgulayan Özçelik, yaptıkları çalışmalarının Türkiye ve dünyada yaşanan enerji sorununa global olarak çözüm getireceğini söyledi.

" Uzmanlaştığımız konuda ürünlerimizi sergilememiz aslında yapacaklarımızın çok küçük bir parçası. Bu çalışmalarımızı yaptığımız için hem içerideki hem de dışarıdaki kaynaklardan çok büyük tepkiler ve tehditler aldık. Dolayısıyla biz daha çok kendimizi koruma çabasındayız. Ürettiğimiz ürünler hem Türkiye'nin hem de dünyanın enerji sorunlarına global olarak çözüm getiren ürünler."