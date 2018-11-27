THY- Euroleague
0553 313 94 23

Yurt dışından onlarca ödül alırken ülkemizde tehdit ediliyor

İlgi çekici birçok ürünün mucidi Fikret Özçelik, tasarlayarak imal ettiği ürünlerini çoğunlukla yurtdışına ihraç ediyor. Yabancı birçok firma ve kuruluştan ödüller alan Özçelik, Türkiye'de destek görememekten yakınırken; tehdit edildiğini de söylüyor.

27 Kasım 2018 Salı 14:41

Taha Emre ÖZDEMİR / Yeniakit.com.tr- Doğalgazsız çalışan kombi, özel bir boya ile üretilen çelik yelek, plazma teknolojisi ile ısıtan soba, içeriden ısı yalıtımı sağlayan boya ile elektrik ve su ile çalışan hidrojen kaynak makinesi gibi birçok ürünün mucidi Fikret Özçelik; Türkiye'den ilgi göremediğini söylerken, tehditler aldığını ifade etti.

Mucit Özçelik, ürünlerinin büyük bölümünü yurtdışında satıyor. Ayrıca yurtdışı menşeili birçok kurumdan da ödül aldı ancak Türkiye'de gereken desteği göremedi. Tasarlayarak imal ettiği onlarca ürünle dikkatleri üzerine çeken Fikret Özçelik, Almanya tarafından vatandaşlık verilmek üzere ülkeye davet edildi. Milli duygularının ağır bastığını ifade eden Türk Mucit, bu teklifi reddetti.

Fikret Özçelik: Türk olmaktan gurur duyuyorum

" Almanya'dan bize vatandaşlık teklifi var. Gelin bizim ülkemizde vatandaşlık verelim çalışmalarınızı burada yapın diyorlar. Tabii ki bizim milliyetçi ruhumuz buna hiçbir zaman müsade etmedi. Dolayısıyla biz Türk olmaktan gurur duyuyoruz. Ancak Türkiye'de yenilik ve teknolojiye karşı bir direniş var."

Sergiledikleri ürünlerin, imkanların gelişmesi halinde üretebileceklerinin küçük bir parçası olduğunu da vurgulayan Özçelik, yaptıkları çalışmalarının Türkiye ve dünyada yaşanan enerji sorununa global olarak çözüm getireceğini söyledi.

" Uzmanlaştığımız konuda ürünlerimizi sergilememiz aslında yapacaklarımızın çok küçük bir parçası. Bu çalışmalarımızı yaptığımız için hem içerideki hem de dışarıdaki kaynaklardan çok büyük tepkiler ve tehditler aldık. Dolayısıyla biz daha çok kendimizi koruma çabasındayız. Ürettiğimiz ürünler hem Türkiye'nin hem de dünyanın enerji sorunlarına global olarak çözüm getiren ürünler."

Haber Tarihi: 27 Kasım 2018 Salı 14:41
  1. fikret özçelik
  2. türk mucit fikret özçelik

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Almanya'dan Rusya'ya Ukrayna'nın gemi ve askerlerini serbest bırakma çağrısı
    1. Almanya'dan Rusya'ya Ukrayna'nın gemi..
    2. Adana'da göl suyunun çekildiği alanda..
    3. Erzurumspor, Bursaspor maçı..
    4. Bakanlık açıkladı, PKK'ya büyük darbe!..
    5. Bataklıkta feci ölüm! Çırpındıkça da..
    6. MOBİSAD'dan BDDK'nın yeni..
    7. Vebâlden korkun!
    8. Endonezya'da yanardağ uyarısı
    9. AK Parti'li belediye başkan..
    10. "İzmir'i alacak mısınız?" sorusuna..
    11. Kaşıkçı'nın cesedi aranıyordu! Karar..
    12. Belçika'da otistik kadına ötenazi..
    13. Giresunspor'da olağanüstü kongre kararı
    14. Güvenli internet hizmeti, 8 yılda 6,3..
    15. Hakkari'de dev Türk bayrağı göndere..
    16. AK Parti'nin belediye başkan adayları
    17. PKK, örgüte katılmaları için süre..
    18. Kubbede elektron geziyor!..
    19. İYİ Parti Trabzon belediye başkan..
    20. İran Dışişleri Bakanı Zarif'e "kara..
    İşte partilerin son oy oranları!
    İşte partilerin son oy oranları!
    Dolar neden 5 TL'nin altına inmiyor? İşte sebebi...
    Dolar neden 5 TL'nin altına inmiyor? İşte sebebi...
    Tapusu olanlar dikkat! Resmi açıklama yapıldı
    Tapusu olanlar dikkat! Resmi açıklama yapıldı
    İki ülke arasında gerilim büyüyor! 'Suudiler binlerce vatandaşımızı tutukladı'
    İki ülke arasında gerilim büyüyor! 'Suudiler binlerce vatandaşımızı tutukladı'
    İstanbul ilçelerinde adaylar netleşiyor! İşte o sürpriz isimler
    İstanbul ilçelerinde adaylar netleşiyor! İşte o sürpriz isimler

    Günün Karikatürü

    27 Kasım 2018
    Soros ve Kavala'nın kurucularından olduğu Açık Toplum Vakfı faaliyetlerine son veriyor
    Soros ve Kavala'nın kurucularından olduğu Açık Toplum Vakfı faaliyetlerine son veriyor
    AK Parti belediye başkan adayları kimler oldu? AK Parti yerel seçim adayları
    AK Parti belediye başkan adayları kimler oldu? AK Parti yerel seçim adayları