0553 313 94 23

"Yurt dışındaki Türklerin işlemlerini kolaylaştırmak hedefleniyor"

YTB Başkanı Abdullah Eren:- "Yurtdışındaki Vatandaşlarımıza Yönelik Kamu Hizmetlerinin Geliştirilmesi Projesi, yapılan idari işlemlerin tespitini, yasal dayanaklarının belirlenmesini ve söz konusu işlemlerin süre ve bürokratik işlem sayısı bakımından kolaylaştırılabilmesini hedeflemektedir"- "Yurt dışındaki Türkler, yaklaşık 9 milyona varan mevcuduyla dünyanın en önemli diasporalarından biri haline gelmiştir"- "Yurt dışındaki vatandaşlarımızla ilgili devletimiz tarafından yürütülen çalışmaları koordine etmek ve hassaten yurt dışındaki vatandaşlarımıza matuf çalışmalar yapmak üzere, 2010 yılında YTB kuruldu"- "Gelinen nokta itibarıyla, hem yurt dışındaki vatandaşlarımızın fedakarlığı hem de devletimizin ve kamu kurumlarımızın yurt dışındaki vatandaşla ilgili sorunlara sahiplenici bir tutumla yaklaşması birçok sorunu çözdü ve önemli kazanımlar elde edildi"

21 Şubat 2019 Perşembe 14:06
"Yurt dışındaki Türklerin işlemlerini kolaylaştırmak hedefleniyor"

ANKARA (AA) - Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar (YTB) Başkanı Abdullah Eren, "Yurtdışındaki Vatandaşlarımıza Yönelik Kamu Hizmetlerinin Geliştirilmesi Projesi" ile yurt dışındaki Türklerin, Türkiye'deki resmi işlerinin daha kolay hale getirilmesinin hedeflendiğini belirtti.

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı'nın desteği, YTB koordinasyonu ve Türkiye'deki tüm kamu kurumlarının iş birliğiyle hayata geçirilen projenin açılış toplantısı, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantıya, YTB Başkanı Eren'in yanı sıra, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Haluk Dursun ile çok sayıda kamu kurum ve kuruluşunun temsilcisi katıldı.

YTB Başkanı Eren, "Yurt dışındaki vatandaşlarımızın taleplerine cevap verme amacı taşıyan 'Yurtdışındaki Vatandaşlarımıza Yönelik Kamu Hizmetlerinin Geliştirilmesi Projesi', yapılan idari işlemlerin tespitini, yasal dayanaklarının belirlenmesini ve söz konusu işlemlerin süre ve bürokratik işlem sayısı bakımından kolaylaştırılabilmesini hedeflemektedir." dedi.

Türk vatandaşlarının, geçici işçi olarak Avrupa'ya gerçekleştirdikleri göçün üzerinden 60 yıl geçtiğini hatırlatan Eren, YTB'nin esas sorumluluğunun yurt dışındaki Türk diasporasına karşı olduğunun altını çizdi.

Eren, "Günümüz itibarıyla dördüncü nesle ulaşan ve sayıları 6 milyona yaklaşan yurt dışındaki Türkler, yaklaşık iki milyon mavi kartlı ve bizim sistemimizde kayıtlı olmayan kişilerle birlikte 9 milyona varan mevcuduyla dünyanın en önemli diasporalarından biri haline gelmiştir." diye konuştu.

Bu süreçte yurt dışındaki Türk vatandaşlarının, yaşadıkları tüm zorluklara ve olumsuzluklara rağmen yabancısı olduğu coğrafya ve kültürlerde tutunmayı başardığını belirten Eren, onların, bulundukları ülkelere kazandıklarından fazlasını vererek, bu ülkelerin kalkınmasına önemli katkılar sağladığını söyledi.

- "Türkiye'nin zor zamanlarında hep yanında oldular"

YTB Başkanı Eren, "Vatandaşlarımız, sadece kendi başlarının çaresine bakmakla kalmadılar, aynı zamanda Türkiye'deki akrabalarına da maddi anlamda sahip çıkıp, destek oldular. Dinlerini, dillerini ve kültürel değerlerini korumak ve yaşatmak için camiler, dernekler kurdular. Türkiye'nin zor zamanlarında hep yanında oldular, birikimleriyle yatırım yaptılar, döviz gönderdiler." dedi.

Yurt dışına işçi göçü sürecine devlet açısından bakıldığında ise göç hareketiyle Türkiye'nin sunduğu hizmetlerin çeşit ve yöntemlerinin geliştiğine değinen Eren, devletin vatandaşına karşı yükümlülükleri bakımından tamamen yeni bir durumun ortaya çıktığını vurguladı.

İşçi olarak gittikleri ülkelerde yerleşik hale gelen yurt dışındaki Türklerin sosyal, kültürel, pedagojik ve dini alanlarda yeni ihtiyaç ve taleplerinin ortaya çıkmaya başladığını belirten Eren, "Yurt dışındaki vatandaşlarımızla ilgili devletimiz tarafından yürütülen çalışmaları koordine etmek ve hassaten yurt dışındaki vatandaşlarımıza matuf çalışmalar yapmak üzere, 2010 yılında YTB kuruldu." ifadesini kullandı.

- "Gelinen noktada önemli kazanımlar elde edildi"

Anayasada yurt dışındaki Türk vatandaşlarıyla ilgili maddelere yer verildiğini hatırlatan Eren, yurt dışındaki Türklere yönelik kamu hizmetlerini en iyi şekilde sunmanın ve anavatanla olan bağlarını korumanın, devletin asli görevlerinden biri olduğunun yasalarla desteklendiğini belirtti.

Eren, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Vatandaşlarımıza, yaşadıkları ülkelerdeki haklarından azami ölçüde faydalanmaları ve Türk vatandaşlığı ile bulundukları ülke vatandaşlığı arasında ikilem yaşamamaları için, çoklu vatandaşlık hakkı tanındı. Hatta çifte vatandaşlığa izin vermeyen ülkelerdeki durum gözetilerek, yurt dışındaki vatandaşlarımıza Türk vatandaşıyla aynı hakları tanıyan Mavi Kart uygulaması başlatıldı. Vatandaşlarımızdan gelen talepler doğrultusunda, hemen her alanda gerekli yasal ve idari adımların atılmasına devam edildi. Gelinen nokta itibarıyla, hem yurt dışındaki vatandaşlarımızın fedakarlığı, hem de devletimizin ve kamu kurumlarımızın yurt dışındaki vatandaşlarla ilgili sorunlara sahiplenici bir tutumla yaklaşması birçok sorunu çözdü ve önemli kazanımlar elde edildi."

Eren, "Yurtdışındaki Vatandaşlarımıza Yönelik Kamu Hizmetlerinin Geliştirilmesi Projesi"ni sadece belli kurumların değil, tüm devlet kurumlarının müşterek bir projesi olarak gördüklerini belirtti.

- Proje hakkında

Projeyle yurt dışındaki vatandaşlar ve mavi kartlıların Türkiye'ye ilişkin tüm resmi iş ve işlemlerinde hız ve etkinliğin artırılması hedefleniyor.

Bu kapsamda, Türkiye'de ve dış temsilciliklerde gerçekleştirilen idari ve yasal işlemlere ilişkin yurt dışında yaşayan vatandaşların bilgi ve farkındalığı artırılırken, daha hızlı ve etkin çözümler için görüş ve önerileri de alınacak.

Yurt dışındaki Türk vatandaşlarının görüşlerinin, kamu kurumlarının uygulamalarına ve mevzuata ilişkin yeni düzenlemelerine kaynak sağlanması da projenin hedefleri arasında yer alıyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 21 Şubat 2019 Perşembe 14:06
  1. YTB Başkanı Abdullah Eren

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kırıkkale Valiliğinden ’dolandırıcılık’ uyarısı
    1. Kırıkkale Valiliğinden..
    2. Ankara'daki taciz iddiası
    3. Murat Aydın: “Biz camı Paşabahçe’ye..
    4. Kuşadası’nda ’Fonksiyonel Gıdalar’..
    5. Alanya Belediyesi’nden personeline..
    6. Demir’den iki sanayi sitesi vaadi
    7. Minik güreşçilerden Başkan Bozkurt ve..
    8. Duayen Gazeteci Mahmut Sabah son..
    9. AK Parti’li Mikail Sülük, Pütürge’de..
    10. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Kuşadası’nda
    11. Twitter'dan destek verdi, sorulunca..
    12. En tatlı kampanya 39 Burda’da
    13. Baydilli esnaf buluşmalarını sürdürüyor
    14. Kazakistan'da "Aral Gölü" toplantısı
    15. Aktaş: “Tarımda odaklanmaya ihtiyaç..
    16. Dakka’daki yangın söndü ama..
    17. Temizlik sırası onlara geliyor!..
    18. Ogün Temizkanoğlu’ndan Ali Koç’a:..
    19. "İran Cumhurbaşkanı Ruhani MI6'dan..
    20. Mersin Barosu’ndan kadın cinayetlerine..
    21. "Esed'in cezaevinde çocukların..
    22. Adaylığı çekilen CHP’li Suat Nezir’den..
    23. Samsunspor seri peşinde
    24. Taşköprü’de “Sıfır Atık” bilgilendirme..
    25. Türk üslerinde ‘’kırmızı alarm’’ ilan..
    26. Bankacılık sektörünün kredi hacmi arttı
    27. Tarihçi Kemal Karpat vefat etti
    28. "İş Koçumla İşe Hazırım" projesi
    29. Marasalı’dan Şeker Fabrikası sözü
    30. Medipol Başakşehir'de Bursaspor maçı..
    İYİ Parti'de Mersin formülü bulundu! İşte Kocamaz'ın aday olacağı parti
    İYİ Parti'de Mersin formülü bulundu! İşte Kocamaz'ın aday olacağı parti
    Ünlü ilahiyatçılar noktayı koydu: Sigara haramdır!
    Ünlü ilahiyatçılar noktayı koydu: Sigara haramdır!
    Milyonları ilgilendiriyor! İnternet bankacılığı kullanan vatandaş...
    Milyonları ilgilendiriyor! İnternet bankacılığı kullanan vatandaş...
    Türk mucitlerin büyük başarısı! Alman ordusu harekete geçti
    Türk mucitlerin büyük başarısı! Alman ordusu harekete geçti
    Yüzde 800 farkla satmışlar! İşte fahiş fiyat uygulayan şirketler
    Yüzde 800 farkla satmışlar! İşte fahiş fiyat uygulayan şirketler

    Günün Karikatürü

    21 Şubat 2019
    Komşudan Suriye sınırına askeri sevkiyat!
    Komşudan Suriye sınırına askeri sevkiyat!
    ABD, Türkiye'ye karşı harekete geçti! Son bir haftada...
    ABD, Türkiye'ye karşı harekete geçti! Son bir haftada...