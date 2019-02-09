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Yurt dışındaki elebaşı yakalanarak Türkiye'ye getirildi

Edirne'de geçtiğimiz ocak ayında ele geçirilen 454 kilogram eroine ilişkin soruşturma kapsamında "organizatör" sıfatıyla aranan bir kişi yurt dışı bağlantılı gerçekleştirilen operasyonla yakalanarak Türkiye'ye getirildi.

09 Şubat 2019 Cumartesi 15:32
Yurt dışındaki elebaşı yakalanarak Türkiye'ye getirildi

Edirne'de ocak ayında ele geçirilen 454 kilo 38 gram eroinle ilgili soruşturma kapsamında "kaçakçılık girişiminin organizatörü" olarak aranılan 1 kişi, gümrük muhafaza ekiplerince yurt dışı bağlantılı gerçekleştirilen operasyonla yakalandı.

Ticaret Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, ocakta Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü personelince Kapıkule Gümrük Sahası'nda gerçekleştirilen operasyonda ele geçirilen 454 kilo 38 gram eroinle ilgili yürütülen soruşturmada, Türk vatandaşı O.S. hakkında "uyuşturucu, uyarıcı madde ihraç etme ve kaçakçılık girişiminin organizatörlüğünü yapma" suçlarından arama kaydı açıldı.

Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Dairesince irtibat görevlileri ve yurt dışındaki bağlantılar bilgilendirilerek O.S'nin görülmesi durumunda Genel Müdürlük ile irtibata geçilmesi istendi. Bunun yanı sıra O.S'nin pasaportuna tahdit konularak konum değiştirmesinin önüne geçildi.

Zürih Havalimanı'nda yakalandı

Uyarı notunun yurt dışı ülkelere iletilmesinin ardından İsviçre Gümrük İdaresindeki iletişim noktasından, söz konusu kişinin Sırbistan'ın başkenti Belgrad'a gitmek üzere Zürih Havalimanı'na geldiği öğrenildi. Gözaltına alınan O.S, İsviçre Gümrük İdaresi ile paylaşılan kapsamlı bilgi ve belgeler neticesinde Türkiye'ye gönderildi.

O.S, Edirne Cumhuriyet Başsavcılığından alınan talimatlar doğrultusunda İstanbul Atatürk Havalimanı'nda uçak kapısından alınarak Kapıkule Gümrük Sahası'nda bulunan Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğüne getirildi.

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen O.S. tutuklandı.

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Haber Tarihi: 09 Şubat 2019 Cumartesi 15:32
  1. Ticaret Bakanlığı
  2. eroin
  3. Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü
  4. Kapıkule Gümrük Sahası
  5. Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Dairesi
  6. İsviçre Gümrük İdaresi
  7. Sırbistan
  8. Belgra
  9. Zürih Havalimanı
  10. Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı
  11. İstanbul Atatürk Havalimanı

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