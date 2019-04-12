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Yurt dışındaki avukat ve profesyonel hukukçular Strazburg’da buluşacak

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının Fransa’nın Strazburg kentinde düzenleyeceği programda yurt dışındaki avukat ve profesyonel hukukçuları bir araya gelecek.

12 Nisan 2019 Cuma 14:41
Yurt dışındaki avukat ve profesyonel hukukçular Strazburg’da buluşacak

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının Fransa’nın Strazburg kentinde düzenleyeceği programda yurt dışındaki avukat ve profesyonel hukukçuları bir araya gelecek.


YTB’den yapılan açıklamada, YTB’nin yurt dışında yaşayan vatandaşların hukuki sorunlarının çözümlerine yönelik çeşitli faaliyetler yürüttüğüne dikkat çekilerek, "Bu faaliyetler kapsamında uluslararası hukuk alanında eğitimler verilip, Avrupa’da farklı bölge ve alanlarda görev yapan Türk kökenli profesyonellerin kendi aralarında iletişim ağı kurmalarına imkân sağlanmaktadır. Şimdiye kadar düzenlenen programlarda yurt dışı vatandaşlarımızın hukuki sorunlarına çözüm üretmek üzere yurt dışında görev yapan 500’ün üzerinde avukat ve profesyonel hukukçunun mesleki tecrübelerine önemli katkılar sağlanmıştır" denildi.


YTB tarafından 2012 yılından bu yana düzenlenmekte olan “YTB Hukukçular Buluşması”nın 2019 yılındaki ilk programının Mayıs ayında düzenleneceği belirtilen açıklamada, "3-5 Mayıs 2019 tarihleri arasında Strazburg’ta gerçekleştirilecek programa yurt dışında hukuk fakültesini tamamlamış ve profesyonel anlamda hukukçu/avukat olarak görev yapan kişiler başvurabilecektir. Avrupa’nın farklı ülkelerinden 60 katılımcının kabul edileceği programda yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızı ilgilendiren temel hukuki konuların yanı sıra Türkiye’nin yeni idari sistemi hakkında alanın uzmanları ve deneyimli kamu görevlileri tarafından eğitim verilecektir. Sunumların yanında interaktif oturumlar ve ülkeler özelinde çalıştaylar da yapılacaktır" ifadelerine yer verildi.


“YTB Hukukçular Buluşması"na katılım için başvuruların basvuru.ytb.gov.tr adresinden sisteme üye olunarak yapılabileceği kaydedilen açıklamada, başvuru için son tarihin 21 Nisan Pazar günü olduğu belirtildi. Program hakkında detaylı bilgiye Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının internet sitesi ytb.gov.tr’de yer verildiği bildirildi.

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Haber Tarihi: 12 Nisan 2019 Cuma 14:41
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