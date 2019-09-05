0553 313 94 23

Yurt dışında yerleşiklerin hisse senedi, DİBS ve ŞBS stoku

Yurt dışında yerleşik kişiler, 29 Ağustos haftasında net 45,8 milyon dolarlık hisse senedi, 54,4 milyon dolarlık DİBS ve 1,5 milyon dolarlık ŞBS sattı

05 Eylül 2019 Perşembe 14:46
Yurt dışında yerleşiklerin hisse senedi, DİBS ve ŞBS stoku

İSTANBUL (AA) - Yurt dışında yerleşik kişiler, 29 Ağustos haftasında 45,8 milyon dolarlık hisse senedi sattı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından haftalık menkul kıymet istatistikleri yayımlandı.

Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 29 Ağustos haftasında net 45,8 milyon dolarlık hisse senedi, 54,4 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ve 1,5 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri (ŞBS) sattı.

Yurt dışında yerleşik kişilerin 23 Ağustos ile biten haftada 29 milyar 10,2 milyon dolar olan hisse senedi stoku, geçen hafta 28 milyar 727,3 milyon dolara geriledi. Geçen hafta yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku 15 milyar 136,6 milyon dolardan 14 milyar 999,4 milyon dolara indi.

Söz konusu dönemde yurt dışı yerleşik kişilerin ŞBS stokları ise 1,5 milyon dolarlık satışla 441,6 milyon dolardan 440,1 milyon dolara düştü.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 05 Eylül 2019 Perşembe 14:46
  1. DİBS
  2. TCMB
  3. Yurt dışında yerleşik kişiler

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    M3 para arzı arttı
    1. M3 para arzı arttı
    2. Merkez Bankası rezervleri
    3. Isparta’da otomobil park halindeki..
    4. Filenin Sultanları’nın Avrupa..
    5. Bebeğin kulağına ezan nasıl okunur?
    6. Mustafa Akıncı ile BM temsilcisi..
    7. Adana Emniyeti’nde 16 personel terfi..
    8. Krakow’da odun ve kömür yakmak..
    9. Ahlat’ta kırsal kalkınma..
    10. Drone teknoloji merkezi kuruluyor!
    11. Ardahan’da 2019-2020 eğitim-öğretim..
    12. "Örümcek Adam" lakaplı başpehlivan..
    13. Beyin ölümü gerçekleşen hasta 4 kişiye..
    14. Tevfik Kış son yolculuğuna uğurlandı
    15. Filipinler’de havaalanında 6 günlük..
    16. Belediye meclis toplantıları canlı..
    17. TOKİ, Çukurambar ihalesini erteledi
    18. ING Eşit Gelecek Fonu oluşturuldu
    19. Ankara’da bin 419 okula “Beyaz Bayrak”..
    20. Milyonlarca kişi bunu bekliyordu!..
    21. Yurt dışında yerleşiklerin hisse..
    22. CITS’in Genel Müdürü Ertan Göral oldu
    23. Alaşehir’de 5 ton üzüm suyu dağıtıldı
    24. Yeni Zelanda'da kızamık salgını korkusu
    25. Kalehisar’da arkeolojik araştırmalar..
    26. Ardahan’da kaz yetiştiriciliği eylem..
    27. Rusya açıkladı: Türkiye ile görüşmeler..
    28. Tekirdağ’da 40 sandık arı kovanı yandı
    29. Başkan Esen, oruç açma lokmasına..
    30. 5. Uluslararası Süleymanpaşa Optimist..
    Başkan Erdoğan: Yazıklar olsun sana...
    Başkan Erdoğan: Yazıklar olsun sana...
    Alpay Özalan'dan çok sert sözler: Ortadan kayboldunuz, neredesiniz
    Alpay Özalan'dan çok sert sözler: Ortadan kayboldunuz, neredesiniz
    ABD'den Türkiye açıklaması: Bundan sonra...
    ABD'den Türkiye açıklaması: Bundan sonra...
    Başkan Erdoğan'dan Ahmet Davutoğlu'na ağır gönderme
    Başkan Erdoğan'dan Ahmet Davutoğlu'na ağır gönderme
    Çin yapımı İHA alay konusu oldu
    Çin yapımı İHA alay konusu oldu

    Günün Karikatürü

    5 Eylül 2019
    İP’li vekilden ayakkabılı rezalet! Nerede kaldı örfünüz, adetiniz?
    İP’li vekilden ayakkabılı rezalet! Nerede kaldı örfünüz, adetiniz?
    Eski CHP'li vekilden çok konuşulacak sözler! 'Ahmet Davutoğlu beni davet etti'
    Eski CHP'li vekilden çok konuşulacak sözler! 'Ahmet Davutoğlu beni davet etti'