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Yurt dışında yerleşiklerin hisse senedi, DİBS ve ŞBS stoku

Yurt dışında yerleşik kişiler, 16 Ağustos haftasında net 5,2 milyon dolarlık hisse senedi alırken, 101,1 milyon dolarlık DİBS ve 7,7 milyon dolarlık ŞBS sattı

22 Ağustos 2019 Perşembe 14:52
Yurt dışında yerleşiklerin hisse senedi, DİBS ve ŞBS stoku

İSTANBUL (AA) - Yurt dışında yerleşik kişiler, 16 Ağustos haftasında 5,2 milyon dolarlık hisse senedi aldı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından haftalık menkul kıymet istatistikleri yayımlandı.

Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 16 Ağustos haftasında net 5,2 milyon dolarlık hisse senedi aldı, 101,1 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ve 7,7 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri (ŞBS) sattı.

Yurt dışında yerleşik kişilerin 9 Ağustos ile biten haftada 31 milyar 558,1 milyon dolar olan hisse senedi stoku, geçen hafta 30 milyar 206,8 milyon dolara geriledi. Geçen hafta yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku ise 16 milyar 727,6 milyon dolardan 16 milyar 302 milyon dolara indi.

Söz konusu dönemde yurt dışı yerleşik kişilerin ŞBS stokları ise 7,7 milyon dolarlık satışla 469,6 milyon dolardan 461,8 milyon dolara düştü.

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Haber Tarihi: 22 Ağustos 2019 Perşembe 14:52
  1. DİBS
  2. haftalık para ve banka istatistikleri
  3. TCMB

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