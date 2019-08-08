0553 313 94 23

Yurt dışında yerleşiklerin hisse senedi, DİBS ve ŞBS stoku

Yurt dışında yerleşik kişiler, 2 Ağustos haftasında net 135 milyon dolarlık hisse senedi satarken, 58,1 milyon dolarlık DİBS ve 12,6 milyon dolarlık ŞBS aldı

08 Ağustos 2019 Perşembe 14:48
Yurt dışında yerleşiklerin hisse senedi, DİBS ve ŞBS stoku

İSTANBUL (AA) - Yurt dışında yerleşik kişiler, 2 Ağustos haftasında 135 milyon dolarlık hisse senedi sattı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından haftalık menkul kıymet istatistikleri yayımlandı.

Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 2 Ağustos haftasında net 135 milyon dolarlık hisse senedi sattı, 58,1 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ve 12,6 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri (ŞBS) aldı.

Yurt dışında yerleşik kişilerin bir önceki hafta 31 milyar 429 milyon dolar olan hisse senedi stoku, söz konusu haftada 31 milyar 345,4 milyon dolara geriledi. Geçen hafta yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku, 15 milyar 314,9 milyon dolardan 15 milyar 881,3 milyon dolara yükseldi.

Söz konusu dönemde yurt dışı yerleşik kişilerin ŞBS stokları ise 12,6 milyon dolarlık alışla 452,6 milyon dolardan 465,2 milyon dolara çıktı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 08 Ağustos 2019 Perşembe 14:48
  1. BIST
  2. DIBS
  3. TCMB
  4. Yurt dışında yerleşik kişiler

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Pakistan, Hindistan’la tren seferlerini durdurdu
    1. Pakistan, Hindistan’la tren..
    2. M3 para arzı azaldı
    3. Hükümet yetkililerinden bomba iddia!..
    4. Kuran kursları arasında düzenlenen..
    5. Merkez Bankasının rezervleri belli oldu
    6. Galatasaray'da flaş ayrılık!..
    7. Kuveyt, 29 yıl sonra vatandaşlarının..
    8. Denizli’deki deprem Kütahya’da da..
    9. Denizli’deki deprem Eskişehir’i de..
    10. TSK'ye 22 yeni modüler üs bölgesi için..
    11. Öğrenciyken diktiği fidana 37 yıllık..
    12. Bilecik Esnaf ve Sanatkarlar Odaları..
    13. E-kitaplar gerçek kitapların yerini..
    14. Ayvalık’ta Büyükşehir’den2020-2024..
    15. DEAŞ’tan aranan Iraklı Samsun’da..
    16. Aydın’daki yangın korkuttu
    17. UEFA Süper Kupa Finali nedeniyle bazı..
    18. Kütahya yurtdışından 3 bin 342 kişi..
    19. Ayvalık’ta Çinli turizm heyecanı
    20. Merkez Bankası rezervleri
    Bu uygulamaya dikkat! Yuva yıkıyor
    Bu uygulamaya dikkat! Yuva yıkıyor
    Mesele Kaz Dağları değil, emlak rantı
    Mesele Kaz Dağları değil, emlak rantı
    CHP'de bir torpil skandalı daha!
    CHP'de bir torpil skandalı daha!
    Trump'tan flaş açıklama: Onları koruyalım diye bize 900 milyon dolar ödediler
    Trump'tan flaş açıklama: Onları koruyalım diye bize 900 milyon dolar ödediler
    Trump'ın imzası sonrası Bolton'dan tehdit gibi açıklama!
    Trump'ın imzası sonrası Bolton'dan tehdit gibi açıklama!

    Günün Karikatürü

    08 Agustos 2019
    Başkan Erdoğan imzayı attı... Türkiye’nin 20 yıllık rüyası!
    Başkan Erdoğan imzayı attı... Türkiye’nin 20 yıllık rüyası!
    Meclis toplantısında hareketli anlar! CHP’li Yavaş’ın “Bütçe fazla verdi” açıklamasına terleten soru
    Meclis toplantısında hareketli anlar! CHP’li Yavaş’ın “Bütçe fazla verdi” açıklamasına terleten soru