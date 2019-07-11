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Yurt dışında yerleşiklerin hisse senedi, DİBS ve ŞBS stoku

Yurt dışında yerleşik kişiler, 5 Temmuz haftasında net 130,1 milyon dolarlık hisse senedi alırken, 70,8 milyon dolarlık DİBS ve 19,6 milyon dolarlık ŞBS sattı

11 Temmuz 2019 Perşembe 14:51
Yurt dışında yerleşiklerin hisse senedi, DİBS ve ŞBS stoku

İSTANBUL (AA) - Yurt dışında yerleşik kişiler, 5 Temmuz haftasında 130,1 milyon dolarlık hisse senedi aldı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından haftalık menkul kıymet istatistikleri yayımlandı.

Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 5 Temmuz haftasında net 130,1 milyon dolarlık hisse senedi alırken, 70,8 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ve 19,6 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri (ŞBS) sattı.

Yurt dışında yerleşik kişilerin bir önceki hafta 29 milyar 211,9 milyon dolar olan hisse senedi stoku, söz konusu haftada 31 milyar 401,8 milyon dolara yükseldi. Geçen hafta yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku, 14 milyar 622,2 milyon dolardan 15 milyar 183,4 milyon dolara çıktı.

Söz konusu dönemde yurt dışı yerleşik kişilerin ŞBS stokları ise 19,6 milyon dolarlık satışla 491,6 milyon dolardan 472 milyon dolara geriledi.

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Haber Tarihi: 11 Temmuz 2019 Perşembe 14:51
  1. BIST
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