0553 313 94 23

Yurt dışında yerleşiklerin hisse senedi, DİBS ve ŞBS stoku

Yurt dışında yerleşik kişiler, geçen hafta net 29,4 milyon dolarlık hisse senedi aldı, 11 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi sattı

04 Temmuz 2019 Perşembe 14:55
Yurt dışında yerleşiklerin hisse senedi, DİBS ve ŞBS stoku

İSTANBUL (AA) - Yurt dışında yerleşik kişiler, 28 Haziran haftasında 29,4 milyon dolarlık hisse senedi aldı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından haftalık menkul kıymet istatistikleri yayımlandı.

Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 28 Haziran haftasında net 29,4 milyon dolarlık hisse senedi alırken, 11 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) sattı. Aynı dönemde yurt dışında yerleşik kişiler 0,3 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri (ŞBS) aldı.

Yurt dışında yerleşik kişilerin bir önceki hafta 28 milyar 554,6 milyon dolar olan hisse senedi stoku, söz konusu haftada 29 milyar 211,9 milyon dolara yükseldi. Geçen hafta yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku 14 milyar 375 milyon dolardan 14 milyar 622,2 milyon dolara çıktı.

Söz konusu dönemde yurt dışı yerleşik kişilerin ŞBS stokları ise 491,3 milyon dolardan 491,6 milyon dolara ulaştı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 04 Temmuz 2019 Perşembe 14:55
  1. DİBS
  2. haftalık menkul kıymet istatistikleri
  3. hisse senedi
  4. TCMB

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Anız yangınını söndürmek isteyen itfaiyecilerin darp edildiği iddiası
    1. Anız yangınını söndürmek isteyen..
    2. 3 bin yıllık çiğ köfte kabartması..
    3. GRAFİKLİ - BAE'nin parmak izi Libya,..
    4. Basketbol: FIBA Şampiyonlar Ligi
    5. İhlas Vakfı 2019 kurban vekâlet..
    6. Bir üzüm asmasından bir tondan fazla..
    7. Bankacılık sektörünün toplam kredi..
    8. Kilis'te organize hırsızlık
    9. İsrail'de isyan! Protestolar..
    10. Aladağ'daki yurt yangını davasında 18..
    11. Şanlıurfa’dan ünlü tarihçiye çiğ köfte..
    12. AB Başkanlığından “Diplohack” etkinliği
    13. Demagoji kelimesi nasıl yazılır TDK?..
    14. Pakistan’daki tekne kazasında bilanço..
    15. Şuhut’ta voleybol kursu başladı
    16. Ünlü şair Küçük İskender alkışlarla..
    17. Türkiye-AB Sivil Toplum Diyaloğu'nun..
    18. 500 bin liralık güvercinlerin 700..
    19. Nijerya’da petrol boru hattında..
    20. AK Parti Eskişehir Milletvekili Prof...
    İmamoğlu’ndan Koç’a ilk kıyak
    İmamoğlu’ndan Koç’a ilk kıyak
    Cemil Çiçek o iddialara cevap verdi: Orada ismi geçenlerin hepsi...
    Cemil Çiçek o iddialara cevap verdi: Orada ismi geçenlerin hepsi...
    Eski Sağlık ve Turizm Bakanı uyardı! Amerikalı sigara şirketinden şeytani plan
    Eski Sağlık ve Turizm Bakanı uyardı! Amerikalı sigara şirketinden şeytani plan
    Ertuğrul Günay'dan yeni parti açıklaması: Yarım bırakılan işleri...
    Ertuğrul Günay'dan yeni parti açıklaması: Yarım bırakılan işleri...
    İYİ Partili Ümit Özdağ hedef göstermişti! Saldırıya uğradılar
    İYİ Partili Ümit Özdağ hedef göstermişti! Saldırıya uğradılar

    Günün Karikatürü

    4 Temmuz 2019
    Mansur Yavaş yalanlamıştı! ‘İhaleye karışan fesat'ın görüntüleri ortaya çıktı!
    Mansur Yavaş yalanlamıştı! ‘İhaleye karışan fesat'ın görüntüleri ortaya çıktı!
    İmamoğlu homoluğu yaşam biçimi olarak görüyor! “Yasin suresini okumuştu ya, devamını da okusun”
    İmamoğlu homoluğu yaşam biçimi olarak görüyor! “Yasin suresini okumuştu ya, devamını da okusun”