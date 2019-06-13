0553 313 94 23

Yurt dışında yerleşiklerin hisse senedi, DİBS ve ŞBS stoku

Yurt dışında yerleşik kişiler, geçen hafta net 54,9 milyon dolarlık hisse senedi ve 3,9 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri aldı, 128,5 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi sattı

13 Haziran 2019 Perşembe 14:51
Yurt dışında yerleşiklerin hisse senedi, DİBS ve ŞBS stoku

İSTANBUL (AA) - Yurt dışında yerleşik kişiler, 7 Haziran haftasında 54,9 milyon dolarlık hisse senedi aldı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından haftalık menkul kıymet istatistikleri açıklandı.

Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 7 Haziran haftasında net 54,9 milyon dolarlık hisse senedi ve 3,9 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri (ŞBS) alırken, 128,5 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) sattı.

Yurt dışında yerleşik kişilerin bir önceki hafta 26 milyar 382,4 milyon dolar olan hisse senedi stoku, söz konusu haftada 27 milyar 306,9 milyon dolara yükseldi.

Geçen hafta yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku, 12 milyar 810,9 milyon dolardan 13 milyar 97,7 milyon dolara çıktı.

Söz konusu dönemde yurt dışı yerleşik kişilerin ŞBS stokları ise 3,9 milyon dolarlık alışla 473,1 milyon dolardan 477 milyon dolara yükseldi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 13 Haziran 2019 Perşembe 14:51
  1. BIST
  2. DİBS
  3. TCMB
  4. Yurt dışında yerleşik kişiler

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Körfez’de yağmur sonrası mazgallar temizlendi
    1. Körfez’de yağmur sonrası mazgallar..
    2. Şuhutlu vatandaşlardan kan bağışı..
    3. Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 7..
    4. MÜSİAD Başkanı Çelenk’ten destek..
    5. Sandıklı’da ekmeğe yüzde 50 zam
    6. Irak Cumhurbaşkanı Salih: “Papa’nın..
    7. İnönü’ye ziyaretçi akını
    8. Fenerbahçe'nin eski futbolcusu..
    9. Burdur’da su baskınları tarım..
    10. Sınav gününde belediye otobüsleri..
    11. Malatya’da kaçakçılık operasyonu
    12. DÜZELTME - "ABD politikaları, avronun..
    13. GAÜN’de patent konuşuldu
    14. Öldürülen PKK'lı, o saldırının faili..
    15. Adıyaman’da uyuşturucuya geçit yok
    16. Bulgaristan'da TİKA tarafından Gazi..
    17. Kayısıda rekolte 392 bin ton bekleniyor
    18. Güvercin almak için istenen şartlar iş..
    19. İstanbul Finans Merkezi Eylem Planı..
    20. SAMULAŞ ’YKS’ye hazır
    İbahim Tatlıses'ten çok sert tepki: Çarpılmış gibi oynuyor
    İbahim Tatlıses'ten çok sert tepki: Çarpılmış gibi oynuyor
    Hortumcu Cem Uzan'dan beklenen 12 Haziran açıklaması geldi!
    Hortumcu Cem Uzan'dan beklenen 12 Haziran açıklaması geldi!
    Sosyal medyayı sallayan animasyon! Ekrem İmamoğlu 3’te 3 yaptı
    Sosyal medyayı sallayan animasyon! Ekrem İmamoğlu 3’te 3 yaptı
    'Sevgi pıtırcıkları'ndan kan donduran tehdit: Cenazenizi göndeririz
    'Sevgi pıtırcıkları'ndan kan donduran tehdit: Cenazenizi göndeririz
    Semiha Yıldırım çirkin söylemlerle ilgili ilk kez konuştu: Dilek İmamoğlu'na teşekkür ederim
    Semiha Yıldırım çirkin söylemlerle ilgili ilk kez konuştu: Dilek İmamoğlu'na teşekkür ederim

    Günün Karikatürü

    13 Haziran 2019
    Cumhurbaşkanı onayladı! Beklenen müjdeli haber geldi
    Cumhurbaşkanı onayladı! Beklenen müjdeli haber geldi
    İsmail Küçükkaya'dan İmamoğlu'na büyük şok! Yalanı ifşa oldu
    İsmail Küçükkaya'dan İmamoğlu'na büyük şok! Yalanı ifşa oldu