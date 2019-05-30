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Yurt dışında yerleşiklerin hisse senedi, DİBS ve ŞBS stoku

Yurt dışında yerleşik kişiler, geçen hafta net 96,1 milyon dolarlık hisse senedi ile 11,8 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri sattı ve 51,2 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi aldı

30 Mayıs 2019 Perşembe 15:11
Yurt dışında yerleşiklerin hisse senedi, DİBS ve ŞBS stoku

İSTANBUL (AA) - Yurt dışında yerleşik kişiler, 24 Mayıs haftasında 96,1 milyon dolarlık hisse senedi sattı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından haftalık menkul kıymet istatistikleri açıklandı.

Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 24 Mayıs haftasında net 96,1 milyon dolarlık hisse senedi ile 11,8 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri (ŞBS) satarken, 51,2 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) aldı.

Yurt dışında yerleşik kişilerin bir önceki hafta 25 milyar 145,4 milyon dolar olan hisse senedi stoku, söz konusu haftada 24 milyar 244,4 milyon dolara geriledi.

Geçen hafta yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku, 12 milyar 458,2 milyon dolardan 12 milyar 197,2 milyon dolara düştü.

Söz konusu dönemde yurt dışı yerleşik kişilerin ŞBS stokları ise 11,8 milyon dolarlık azalışla 491,5 milyon dolardan 479,7 milyon dolara indi.

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Haber Tarihi: 30 Mayıs 2019 Perşembe 15:11
  1. DİBS
  2. ŞBS
  3. TCMB

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