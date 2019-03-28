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Yurt dışında yerleşiklerin hisse senedi, DİBS ve ŞBS stoku

Yurt dışında yerleşik kişiler, 22 Mart haftasında net 145,2 milyon dolarlık hisse senedi, 102,2 milyon dolarlık DİBS ve 36,4 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri aldı

28 Mart 2019 Perşembe 14:48
Yurt dışında yerleşiklerin hisse senedi, DİBS ve ŞBS stoku

İSTANBUL (AA) - Yurt dışında yerleşik kişiler, 22 Mart haftasında 145,2 milyon dolarlık hisse senedi aldı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından haftalık menkul kıymet istatistikleri açıklandı.

Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 22 Mart haftasında net 145,2 milyon dolarlık hisse senedi, 102,2 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ve 36,4 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri (ŞBS) aldı.

Yurt dışında yerleşik kişilerin bir önceki hafta 33 milyar 524,5 milyon dolar olan hisse senedi stoku, söz konusu haftada 33 milyar 212,8 milyon dolara geriledi.

Geçen hafta yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku, 16 milyar 835,3 milyon dolardan 17 milyar 116,4 milyon dolara yükseldi.

Söz konusu dönemde yurt dışı yerleşik kişilerin ŞBS stokları ise 36,4 milyon dolarlık alışla 496,1 dolardan 532,5 milyon dolara çıktı.

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Haber Tarihi: 28 Mart 2019 Perşembe 14:48
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