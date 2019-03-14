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Yurt dışında yerleşiklerin hisse senedi, DİBS ve ŞBS stoku

Yurt dışında yerleşik kişiler, 8 Mart haftasında net 46,3 milyon dolarlık hisse senedi alırken, 112,6 milyon dolarlık DİBS ve 12,3 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri sattı

14 Mart 2019 Perşembe 14:51
Yurt dışında yerleşiklerin hisse senedi, DİBS ve ŞBS stoku

İSTANBUL (AA) - Yurt dışında yerleşik kişiler, 8 Mart haftasında 46,3 milyon dolarlık hisse senedi aldı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından haftalık menkul kıymet istatistikleri açıklandı.

Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 8 Mart haftasında net 46,3 milyon dolarlık hisse senedi aldı, 112,6 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ve 12,3 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri (ŞBS) sattı.

Yurt dışında yerleşik kişilerin bir önceki hafta 34 milyar 683,9 milyon dolar olan hisse senedi stoku, söz konusu haftada 33 milyar 388,5 milyon dolara geriledi.

Geçen hafta yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku, 18 milyar 94,7 milyon dolardan 17 milyar 318,6 milyon dolara düştü.

Söz konusu dönemde yurt dışı yerleşik kişilerin ŞBS stokları ise 12,3 milyon dolarlık satışla 501,1 dolardan 488,8 milyon dolara geriledi.

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Haber Tarihi: 14 Mart 2019 Perşembe 14:51
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