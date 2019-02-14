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Yurt dışında yerleşiklerin hisse senedi, DİBS ve ŞBS stoku

Yurt dışında yerleşik kişiler, 8 Şubat haftasında net 105,6 milyon dolarlık hisse senedi, 205,7 milyon dolarlık DİBS ve 6,8 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri sattı

14 Şubat 2019 Perşembe 14:48
Yurt dışında yerleşiklerin hisse senedi, DİBS ve ŞBS stoku

İSTANBUL (AA) - Yurt dışında yerleşik kişiler, 8 Şubat haftasında 105,6 milyon dolarlık hisse senedi sattı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından haftalık menkul kıymet istatistikleri açıklandı.

Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 8 Şubat haftasında net 105,6 milyon dolarlık hisse senedi, 205,7 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ve 6,8 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri (ŞBS) sattı.

Yurt dışında yerleşik kişilerin bir önceki hafta 35 milyar 259,7 milyon dolar olan hisse senedi stoku, söz konusu haftada 34 milyar 746,8 milyon dolara geriledi.

Geçen hafta yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku, 19 milyar 246,4 milyon dolardan 18 milyar 772,7 milyon dolara düştü.

Söz konusu dönemde yurt dışı yerleşik kişilerin ŞBS stokları da 591,1 milyon dolardan 584,4 milyon dolara indi.

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Haber Tarihi: 14 Şubat 2019 Perşembe 14:48
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