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Yurt dışında yerleşiklerin hisse senedi, DİBS ve ŞBS stoku

Yurt dışında yerleşik kişiler, 1 Şubat haftasında net 270,1 milyon dolarlık hisse senedi, 105,9 milyon dolarlık DİBS ve 2,1 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri aldı

07 Şubat 2019 Perşembe 15:05
Yurt dışında yerleşiklerin hisse senedi, DİBS ve ŞBS stoku

İSTANBUL (AA) - Yurt dışında yerleşik kişiler, 1 Şubat haftasında 270,1 milyon dolarlık hisse senedi aldı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından haftalık menkul kıymet istatistikleri açıklandı.

Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 1 Şubat haftasında net 270,1 milyon dolarlık hisse senedi, 105,9 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ve 2,1 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri (ŞBS) aldı.

Yurt dışında yerleşik kişilerin bir önceki hafta 34 milyar 114,9 milyon dolar olan hisse senedi stoku, söz konusu haftada 35 milyar 259,7 milyon dolara yükseldi.

Geçen hafta yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku, 18 milyar 334,6 milyon dolardan 19 milyar 246,4 milyon dolara çıktı.

Söz konusu dönemde yurt dışı yerleşik kişilerin ŞBS stokları da gerçekleştirdikleri 2,1 milyon dolarlık alışla 589,1 milyon dolardan 591,1 milyon dolara yükseldi.

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Haber Tarihi: 07 Şubat 2019 Perşembe 15:05
  1. haftalık menkul kıymet istatistikleri
  2. TCMB

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