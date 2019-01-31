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Yurt dışında yerleşiklerin hisse senedi, DİBS ve ŞBS stoku

Yurt dışında yerleşik kişiler, 25 Ocak haftasında net 321,5 milyon dolarlık hisse senedi alırken, 69,9 milyon dolarlık DİBS ve 12 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri sattı

31 Ocak 2019 Perşembe 14:45
Yurt dışında yerleşiklerin hisse senedi, DİBS ve ŞBS stoku

İSTANBUL (AA) - Yurt dışında yerleşik kişiler, 25 Ocak haftasında 321,5 milyon dolarlık hisse senedi aldı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından haftalık menkul kıymet istatistikleri açıklandı.

Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 25 Ocak haftasında net 321,5 milyon dolarlık hisse senedi aldı, 69,9 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ve 12 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri (ŞBS) sattı.

Yurt dışında yerleşik kişilerin bir önceki hafta 32 milyar 2,9 milyon dolar olan hisse senedi stoku, söz konusu haftada 34 milyar 114,9 milyon dolara yükseldi.

Geçen hafta yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku, 18 milyar 21,6 milyon dolardan 18 milyar 334,6 milyon dolara çıktı.

Söz konusu dönemde yurt dışı yerleşik kişilerin ŞBS stokları da gerçekleştirdikleri 12 milyon dolarlık satışla 601 milyon dolardan 589 milyon dolara geriledi.

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Haber Tarihi: 31 Ocak 2019 Perşembe 14:45
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