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Yurt dışında yerleşiklerin hisse senedi, DİBS ve ŞBS stoku

Yurt dışında yerleşik kişiler, 11 Ocak haftasında net 115,1 milyon dolarlık hisse senedi alırken, 141,9 milyon dolarlık DİBS ve 10,4 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri sattı

17 Ocak 2019 Perşembe 14:44
Yurt dışında yerleşiklerin hisse senedi, DİBS ve ŞBS stoku

İSTANBUL (AA) - Yurt dışında yerleşik kişiler, 11 Ocak haftasında 115,1 milyon dolarlık hisse senedi aldı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından haftalık menkul kıymet istatistikleri açıklandı.

Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 11 Ocak haftasında net 115,1 milyon dolarlık hisse senedi aldı, 141,9 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ve 10,4 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri (ŞBS) sattı.

Yurt dışında yerleşik kişilerin bir önceki hafta 27 milyar 680,3 milyon dolar olan hisse senedi stoku, söz konusu haftada 28 milyar 847,5 milyon dolara yükseldi.

Geçen hafta yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku, 17 milyar 672,7 milyon dolardan 17 milyar 447,7 milyon dolara geriledi.

Söz konusu dönemde yurt dışı yerleşik kişilerin ŞBS stokları da gerçekleştirdikleri 10,4 milyon dolarlık satışla 591,9 milyon dolardan 581,6 milyon dolara indi.

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Haber Tarihi: 17 Ocak 2019 Perşembe 14:44
  1. DİBS
  2. TCMB

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