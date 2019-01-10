0553 313 94 23

Yurt dışında yerleşiklerin hisse senedi, DİBS ve ŞBS stoku

Yurt dışında yerleşik kişiler, 4 Ocak haftasında net 83,3 milyon dolarlık hisse senedi, 101,5 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ve 20,3 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri (ŞBS) sattı

10 Ocak 2019 Perşembe 14:48
Yurt dışında yerleşiklerin hisse senedi, DİBS ve ŞBS stoku

İSTANBUL (AA) - Yurt dışında yerleşik kişiler, 4 Ocak haftasında 83,3 milyon dolarlık hisse senedi sattı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından haftalık menkul kıymet istatistikleri açıklandı.

Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 4 Ocak haftasında net 83,3 milyon dolarlık hisse senedi, 101,5 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ve 20,3 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri (ŞBS) sattı.

Yurt dışında yerleşik kişilerin bir önceki hafta 29 milyar 562,4 milyon dolar olan hisse senedi stoku, söz konusu haftada 27 milyar 680,3 milyon dolara düştü.

Geçen hafta yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku, 18 milyar 324,7 milyon dolardan 17 milyar 672,7 milyon dolara geriledi.

Söz konusu dönemde yurt dışı yerleşik kişilerin ŞBS stokları da gerçekleştirdikleri 20,3 milyon dolarlık satışla 612,2 milyon dolardan 591,9 milyon dolara indi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 10 Ocak 2019 Perşembe 14:48
  1. DİBS
  2. TCMB
  3. Yurt dışında yerleşik kişiler

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    80 yaşındaki kadın açık bırakılan rögara düştü
    1. 80 yaşındaki kadın açık bırakılan..
    2. Erciyes'te kar voleybolu heyecanı
    3. Kangaldan geriye bu kaldı! "Köpeğimi..
    4. Saadet Partisi İstanbul Esenler..
    5. Abdullah Gül'ün FETÖ'cü doktoruna 15..
    6. Yaşar Avcı kimdir nerelidir?
    7. "İşkence gördü" denmişti.....
    8. Rusya: S-400 görevini yerine getirdi
    9. Valizde parçalanmış bebek.....
    10. Rüzgarın uçurduğu çatı yan evin üstüne..
    11. PYD Kürtleri temsil etmiyor
    12. Yemen hükümetinden Husilere..
    13. "Yuan, rezerv para birimi olabilir"
    14. Pompeo Suriye'den çekileceklerini..
    15. Yunanistan'da işsizlik oranı değişmedi
    16. Cam kemik hastası Doğan'la iletişim..
    17. Amerikalı tarihçi: Roma kendisini yok..
    18. 'Sapık' doktorun ifadesi ortaya çıktı!
    19. Galatasaray bir transferi daha açıkladı
    20. Teniste bahis şikesine karşı..
    Türkiye'nin gündemindeki Palu ailesine baskın!
    Türkiye'nin gündemindeki Palu ailesine baskın!
    Saatlerce kapı zilini yaladı! Polis her yerde onu arıyor
    Saatlerce kapı zilini yaladı! Polis her yerde onu arıyor
    İlçe jandarma komutanına uyuşturucu baskını! Tam 400 kilo uyuşturucu ele geçirildi
    İlçe jandarma komutanına uyuşturucu baskını! Tam 400 kilo uyuşturucu ele geçirildi
    Özgür Özel’den beyin yakan sözler: Binali Yıldırım'ın yerine Bilal Erdoğan geçecek
    Özgür Özel’den beyin yakan sözler: Binali Yıldırım'ın yerine Bilal Erdoğan geçecek
    Türkiye tarihinde bir ilk! Rus kadın belediye başkan adayı oldu
    Türkiye tarihinde bir ilk! Rus kadın belediye başkan adayı oldu

    Günün Karikatürü

    10 Ocak 2019
    Yanlarında iki ülke daha var! Hedefleri Türkiye
    Yanlarında iki ülke daha var! Hedefleri Türkiye
    Akit gündeme getirmişti... Erdoğan’dan ‘Palu ailesi’ talimatı!
    Akit gündeme getirmişti... Erdoğan’dan ‘Palu ailesi’ talimatı!