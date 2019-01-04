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Yurt dışında yerleşiklerin hisse senedi, DİBS ve ŞBS stoku

Yurt dışında yerleşik kişiler, 28 Aralık haftasında net 6 milyon dolarlık hisse senedi ve 470,9 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi sattı, 300 bin dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri aldı

04 Ocak 2019 Cuma 14:49
Yurt dışında yerleşiklerin hisse senedi, DİBS ve ŞBS stoku

İSTANBUL (AA) - Yurt dışında yerleşik kişiler, 28 Aralık haftasında 6 milyon dolarlık hisse senedi sattı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından haftalık menkul kıymet istatistikleri açıklandı.

Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 28 Aralık haftasında net 6 milyon dolarlık hisse senedi ve 470,9 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) sattı, 300 bin dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri (ŞBS) aldı.

Yurt dışında yerleşik kişilerin bir önceki hafta 29 milyar 945,8 milyon dolar olan hisse senedi stoku, söz konusu haftada 29 milyar 562,7 milyon dolara düştü.

Geçen hafta yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku, 18 milyar 810,7 milyon dolardan 18 milyar 324,7 milyon dolara geriledi.

Söz konusu dönemde yurt dışı yerleşik kişilerin ŞBS stokları da gerçekleştirdikleri 300 bin dolarlık satışla 611,9 milyon dolardan 612,2 milyon dolara yükseldi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 04 Ocak 2019 Cuma 14:49
  1. BIST
  2. DİBS
  3. TCMB
  4. Yurt dışında yerleşik kişiler

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