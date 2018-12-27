THY- Euroleague
0553 313 94 23

Yurt dışında yerleşiklerin hisse senedi, DİBS ve ŞBS stoku

Yurt dışında yerleşik kişiler, geçen hafta net 239,2 milyon dolarlık hisse senedi ve 158,6 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi alırken, 4,7 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri sattı

27 Aralık 2018 Perşembe 14:46
Yurt dışında yerleşiklerin hisse senedi, DİBS ve ŞBS stoku

İSTANBUL (AA) - Yurt dışında yerleşik kişiler, 21 Aralık haftasında 239,2 milyon dolarlık hisse senedi aldı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından haftalık menkul kıymet istatistikleri açıklandı.

Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 21 Aralık haftasında net 239,2 milyon dolarlık hisse senedi ve 158,6 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) aldı, 4,7 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri (ŞBS) sattı.

Yurt dışında yerleşik kişilerin bir önceki hafta 28 milyar 727 milyon dolar olan hisse senedi stoku, söz konusu haftada 29 milyar 945,8 milyon dolara yükseldi.

Geçen hafta yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku, 17 milyar 849,2 milyon dolardan 18 milyar 810,7 milyon dolara çıktı.

Söz konusu dönemde yurt dışı yerleşik kişilerin ŞBS stokları da gerçekleştirdikleri 4,7 milyon dolarlık satışla 616,7 milyon dolardan 611,9 milyon dolara düştü.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 27 Aralık 2018 Perşembe 14:46
  1. BIST
  2. DİBS
  3. TCMB
  4. Yurt dışında yerleşik kişiler

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Çin’in eski istihbarat şefine yolsuzluktan müebbet
    1. Çin’in eski istihbarat şefine..
    2. Cumhurbaşkanı Erdoğan Fazıl Say'ın..
    3. Ronaldo'dan futbolda ırkçılığa tepki
    4. Turkcell’in ışık hızında interneti..
    5. Securitas'tan konutlara güvenli ortam..
    6. FETÖ'nün TSK'deki "kripto..
    7. Kramponlarını evde unutan hakem maça..
    8. Gözaltına alınan HDP'li başkanın..
    9. MHP'li isim Akar'ı savundu, CHP'ye..
    10. Başkan Erdoğan konuşuyor
    11. Mehmet Akif Ersoy'un vefatının 82. yılı
    12. Resmen açıkladı: Ozan Tufan'ı Ali..
    13. "Göçten en çok etkilenenler çocuklar..
    14. Barda kaçak çalışan yabancı kadınlar..
    15. O ayrıntıyı ilk kez anlattı: Bu bir..
    16. Fazıl Say'dan Başkan Erdoğan'a sürpriz..
    17. M3 para arzı arttı
    18. Taşköprü ile Talas "kardeş şehir" oldu
    19. "Mimarca CAM" etkinliklerinin..
    20. Şanlıurfa'da öğrenci servisi ile..
    Akar'a saldıran Özel, ödeyeceği miktarı duyunca kıvırdı
    Akar'a saldıran Özel, ödeyeceği miktarı duyunca kıvırdı
    Karahasanoğlu: İnanıyorum ki Erdoğan o hataya düşmez
    Karahasanoğlu: İnanıyorum ki Erdoğan o hataya düşmez
    Suudi isimden küstah sözler! 'Bizim düşmanımız Türkiye'dir'
    Suudi isimden küstah sözler! 'Bizim düşmanımız Türkiye'dir'
    Bahçeli: Sana zaten yazık olmuş Metin Akpınar!
    Bahçeli: Sana zaten yazık olmuş Metin Akpınar!
    CHP'nin İBB adayından Kadir Topbaş sürprizi
    CHP'nin İBB adayından Kadir Topbaş sürprizi

    Günün Karikatürü

    27 Aralık 2018
    Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu'nun yeni parti kuracağı iddialarına Akşener'den yorum
    Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu'nun yeni parti kuracağı iddialarına Akşener'den yorum
    İşte Ocak'ta memur ve memur emeklisini bekleyen zam oranı
    İşte Ocak'ta memur ve memur emeklisini bekleyen zam oranı