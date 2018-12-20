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Yurt dışında yerleşiklerin hisse senedi, DİBS ve ŞBS stoku

Yurt dışında yerleşik kişiler, geçen hafta net 70,3 milyon dolarlık hisse senedi, 63,2 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ve 14,2 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri (ŞBS) sattı

20 Aralık 2018 Perşembe 14:38
Yurt dışında yerleşiklerin hisse senedi, DİBS ve ŞBS stoku

İSTANBUL (AA) - Yurt dışında yerleşik kişiler, 14 Aralık haftasında 70,3 milyon dolarlık hisse senedi sattı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından haftalık menkul kıymet istatistikleri açıklandı.

Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 14 Aralık haftasında net 70,3 milyon dolarlık hisse senedi, 63,2 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ve 14,2 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri (ŞBS) sattı.

Yurt dışında yerleşik kişilerin bir önceki hafta 29 milyar 676,9 milyon dolar olan hisse senedi stoku, söz konusu haftada 28 milyar 727 milyon dolara geriledi.

Geçen hafta yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku, 18 milyar 323,7 milyon dolardan 17 milyar 849,2 milyon dolara indi.

Söz konusu dönemde yurt dışı yerleşik kişilerin ŞBS stokları da gerçekleştirdikleri 14,2 milyon dolarlık satışla 630,8 milyon dolardan 616,7 milyon dolara düştü.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 20 Aralık 2018 Perşembe 14:38
  1. BIST
  2. DİBS
  3. TCMB
  4. Yurt dışında yerleşik kişiler

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