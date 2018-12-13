Yurt dışında yerleşiklerin hisse senedi, DİBS ve ŞBS stoku

İSTANBUL (AA) - Yurt dışında yerleşik kişiler, 7 Aralık haftasında 67,6 milyon dolarlık hisse senedi sattı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından haftalık menkul kıymet istatistikleri açıklandı.

Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 7 Aralık haftasında net 67,6 milyon dolarlık hisse senedi, 177,4 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ve 65,4 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri (ŞBS) sattı.

Yurt dışında yerleşik kişilerin bir önceki hafta 31 milyar 373,5 milyon dolar olan hisse senedi stoku, söz konusu haftada 29 milyar 676,9 milyon dolara geriledi.

Geçen hafta yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku, 19 milyar 375,5 milyon dolardan 18 milyar 323,7 milyon dolara indi.

Söz konusu dönemde yurt dışı yerleşik kişilerin ŞBS stokları da gerçekleştirdikleri 65,4 milyon dolarlık satışla 696,2 milyon dolardan 630,8 milyon dolara düştü.

