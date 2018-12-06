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Yurt dışında yerleşiklerin hisse senedi, DİBS ve ŞBS stoku

Yurt dışında yerleşik kişiler, geçen hafta net 102,8 milyon dolarlık hisse senedi ve 7,2 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri (ŞBS) aldı, 20,1 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) sattı

06 Aralık 2018 Perşembe 14:45
Yurt dışında yerleşiklerin hisse senedi, DİBS ve ŞBS stoku

İSTANBUL (AA) - Yurt dışında yerleşik kişiler, 30 Kasım haftasında 102,8 milyon dolarlık hisse senedi aldı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından haftalık menkul kıymet istatistikleri açıklandı.

Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 30 Kasım haftasında net 102,8 milyon dolarlık hisse senedi ve 7,2 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri (ŞBS) alırken, 20,1 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) sattı.

Yurt dışında yerleşik kişilerin bir önceki hafta 29 milyar 607,2 milyon dolar olan hisse senedi stoku, söz konusu haftada 31 milyar 373,5 milyon dolara yükseldi.

Geçen hafta yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku, 18 milyar 494,8 milyon dolardan 19 milyar 375,5 milyon dolara çıktı.

Söz konusu dönemde yurt dışı yerleşik kişilerin ŞBS stokları da gerçekleştirdikleri 7,2 milyon dolarlık alışla 689 milyon dolardan 696,2 milyon dolara ulaştı.

Haber Tarihi: 06 Aralık 2018 Perşembe 14:45
  1. BIST
  2. DİBS
  3. TCMB
  4. Yurt dışında yerleşik kişiler

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