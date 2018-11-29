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Yurt dışında yerleşiklerin hisse senedi, DİBS ve ŞBS stoku

Yurt dışında yerleşik kişiler, geçen hafta net 45,9 milyon dolarlık hisse senedi, 76,4 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi ve 32,3 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri aldı

29 Kasım 2018 Perşembe 14:46
Yurt dışında yerleşiklerin hisse senedi, DİBS ve ŞBS stoku

İSTANBUL (AA) - Yurt dışında yerleşik kişiler, 23 Kasım haftasında 45,9 milyon dolarlık hisse senedi aldı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından haftalık menkul kıymet istatistikleri açıklandı.

Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 23 Kasım haftasında net 45,9 milyon dolarlık hisse senedi, 76,4 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ve 32,3 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri (ŞBS) aldı.

Yurt dışında yerleşik kişilerin bir önceki hafta 29 milyar 105,9 milyon dolar olan hisse senedi stoku, söz konusu haftada 29 milyar 607,2 milyon dolara yükseldi.

Geçen hafta yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku, 18 milyar 227,3 milyon dolardan 18 milyar 494,8 milyon dolara çıktı.

Söz konusu dönemde yurt dışı yerleşik kişilerin ŞBS stokları da gerçekleştirdikleri 32,3 milyon dolarlık alışla 656,8 milyon dolardan 689 milyon dolara ulaştı.

Haber Tarihi: 29 Kasım 2018 Perşembe 14:46
  1. BIST
  2. DİBS
  3. TCMB
  4. Yurt dışında yerleşik kişiler

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