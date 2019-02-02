Yurt dışına kaçmaya çalışan 4 DEAŞ'lı yakalandı Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı hudut birlikleri, yurt dışına yasa dışı yollarla çıkmaya çalışan 4 terör örgütü DEAŞ üyesini gözaltına aldı- Şüphelilerden biri hakkında kırmızı bültenle arama kaydı bulunduğu belirlendi

ANKARA (AA) - Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) bağlı hudut birlikleri, yurt dışına yasa dışı yollarla çıkmaya çalışan 4 terör örgütü DEAŞ mensubunu yakaladı. TSK hudut karakolu unsurlarınca dün Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesindeki sınır hattında, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 4 şüpheli tespit edildi. Hudut birliğince yakalanarak jandarmaya teslim edilen şüphelilerin, terör soruşturmaları kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan Feride Samur ile Ö.S, A.A. ve M.G. olduğu belirlendi. Feride Samur'un kırmızı bültenle arandığı da tespit edilirken şüpheliler gözaltına alındı.

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