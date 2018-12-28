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Yurt dışına kaçıramadan kıskıvrak enselendi

Antalya'da Roma ve Bizans dönemine ait olduğu öğrenilen 128 tarihi eseri çeşitli yollarla yurt dışına götürmeye çalışan N.A. yakayı ele verdi.

28 Aralık 2018 Cuma 11:27
Yurt dışına kaçıramadan kıskıvrak enselendi

Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, N.A.'nın, elinde bulunan Roma ve Bizans dönemine ait çok sayıda tarihi eseri yurt dışına çıkarma hazırlığında olduğu istihbaratını aldı. Operasyon düzenleyen polis, N.A'yı gözaltına aldı. N.A.'nın otomobilinde ve evinde arama yapan polis, Bizans ve Roma dönemlerine ait 128 parça sikke ve tarihi esere el koyarken, 2 ruhsatsız tabanca ile bu tabancalara ait 2 adet şarjör ele geçirdi.

 

Yurt dışına çıkarılması yasak

Antalya Müze Müdürlüğü görevlileri tarafından yapılan incelemede, tarihi eserlerin 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında olduğu, yurt içinde ve yurt dışında alım satımının yasak olduğu ifade edildi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 28 Aralık 2018 Cuma 11:27
  1. Antalya Emniyet Müdürlüğü
  2. tarihi eser
  3. tarihi eser kaçakçılığı

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