Yurt dışına çıkma hazırlığındaki 34 kişi yakalandı!
Edirne'de yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya hazırlanan Pakistan uyruklu 34 düzensiz göçmen, jandarma ekiplerinin Meriç ilçesinde gerçekleştirdiği kontroller esnasında yakalandı.31 Ekim 2018 Çarşamba 15:14
Edirne'de yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya hazırlanan 34 düzensiz göçmen yakalandı.
Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri Meriç ilçesinde yaptıkları kontrollerde, Yakupköy'de şüphe üzerine bir kamyoneti durdurdu.
Sürücü tutuklandı
Araçta, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkma hazırlığındaki Pakistan uyruklu 34 düzensiz göçmen yakalandı. Pakistan uyruklular işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.
Gözaltına alınan sürücü A.D.K, jandarmadaki işlemlerinin ardından mahkemece tutuklandı.
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