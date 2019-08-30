Yurt dışına açılmak isteyen firmalara DEİK destek sağlayacak

İSTANBUL (AA)- YUNUS TÜRK - Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, “İhracat Ana Planına Destek Paketi kapsamında DEİK aidatında ilk yıl için yüzde 60’lık bir indirim yaptık. Toplam aidatın yüzde 40’ını ödeyerek bize üye olabilecekler. İş konseylerinin kendi faaliyetleri için topladığı farklı aidat meblağı var. Oradaki aidat miktarında ise yüzde 20’lik bir indirim sağladık.” dedi.



AA muhabirine açıklamalarda bulunan Olpak, DEİK’in Türkiye’nin ihracatçısını, ithalatçısını, yurt dışında yatırım yapanını, hizmet ihracatı yapanını ve yurt dışından Türkiye’ye yatırım getireni içinde barındıran bir yapı olduğunu ifade ederek, hayata geçirdikleri İhracat Ana Planına Destek Paketi ile daha fazla üyenin DEİK’e katılımını sağlayacaklarını belirtti.



Birincil amaçlarının ihracat olduğunu ve dış ekonomik ilişkilerin bir bütün olduğunu vurgulayan Olpak, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’ın gerçekleştirdiği İhracat Ana Planı Lansman Toplantısı’ndan sonrauzun süredir üzerinde çalıştıkları İhracat Ana Planına Destek Paketi’ni hayata geçirdiklerini söyledi.



Olpak, İhracat Ana Planına Destek Paketi ile daha fazla firmayı yurt dışı pazarlarla buluşturacaklarına, daha fazla firmaya yurtdışında rehberlik edeceklerine işaret ederek, “Daha fazla firmamızla bu çerçeve içerisinde ağımızı genişleteceğiz. Günümüz dünyasında önemli bir konu olan Big Data ön plana çıkmış durumda. Bunu sağlayan altyapılardan ve platformlardan bir tanesi de sizin ağınızın genişliği. Firmalarımızı nasıl daha fazla ağa katabiliriz diye baktık. Geçen yıldan beri devam eden ekonomide belirli dalgalanmaların belli bir kontrol altına alındığı bir süreç içerisinde elimizi taşın altına daha fazla nasıl koyarız diye düşündük. Sanayicilerimizi, ihracatçılarımızı, müteahhitlerimizi, hizmet sektöründeki firmalarımızı DEİK’le nasıl buluşturabiliriz diye düşündük. Bu kapsamda İhracat Ana Planına Destek Paketi’ni hayata geçirmeye karar verdik.” ifadelerini kullandı.







- DEİK aidatında ilk yıl için yüzde 60 indirim





İhracat Ana Planına Destek Paketi kapsamında DEİK’e yeni üye olacak firmaların ilk yıl aidatlarında indirim yaptıklarını ifade eden Nail Olpak, şirketlerin DEİK’in kapısından girmelerini daha kolay hale getireceklerini belirtti.



Olpak, 146 tane tüm dünyaya yayılmış ağ içerisinde iş konseylerinin olduğunu değinerek, “Bir yıllık aidatta bunu yaparsak yeni üye firmalar bu ailenin içerisine kapıdan daha kolay girecekler. Bir yıl içerisinde de zaten gerekli ağa ulaşacakları için aidat onlar açısından çok önemsiz bir sorun haline gelecek. İhracat Ana Planına Destek Paketi kapsamında, DEİK aidatında ilk yıl için yüzde 60’lık bir indirim yaptık. Toplam aidatın yüzde 40’ını ödeyerek bize üye olabilecekler. İş konseylerinin kendi faaliyetleri için topladığı farklı aidat meblağı var. Oradaki aidat miktarında ise yüzde 20’lik bir indirim sağladık.” ifadelerini kullandı.

Olpak, bir yıl içerisinde hem yurt içinde hem de yurt dışında bin 500’e yakın faaliyet düzenlediklerini, bu faaliyetlerin bir bedelinin olduğunu ve bunları bir giderler gerçekleştirdiklerini anımsatarak, şunları kaydetti:



“Biz bugüne kadar bu faaliyetlere katılımda DEİK üyesi olsun yada olmasın katılım ücretlerinde, yurt dışı seyahatlerinde herhangi bir farklılık yapmıyorduk. Pozitif bir ayrımcılık yapmaya karar verdik. Yönetim kurulumuzun kararıyla üyelerimize tüm faaliyetlerimizde de yüzde 20’lik bir indirim yapma kararı aldık. Her iki kararımızı da İhracat Ana Planı Lansmanı’ının hemen sonrasında açıklayarak onu destekleyen bir unsur olarak ifade etmenin doğru olduğunu düşündük.”







- “Dış ticaretimize orta ve uzun vade de yüzde 20 ila 30’luk bir artışa katkı sağlayacağız”





Dünyanın farklı bölge ve ülkelerinde iş yapmak isteyen Türk şirketlerinin DEİK'in ticari diplomasi tecrübesinden faydalanması için önce kapıdan içeri girmeleri gerektiğini aktaran Nail Olpak, üye olacak yeni firmaların 146 iş konseyi ile Güney Afrika’dan Ukrayna’ya, ABD’den Japonya’ya, İngiltere’ye kadar giden ağın içerisinde yer alacaklarını belirtti.



Olpak, firmaların bu eko atmosferde bulunmalarının önemli olduğuna değinerek, “İş insanına bunu sağladıktan sonra o hangi işi nerede yapacağını net şekilde bilecektir. İşte onu yapabilmek içinde biraz açık olan kapımızı daha kolay girilebilir, sonuna kadar açılabilir hale getirdik.” diye konuştu.



Orta vadede üye sayılarını 3 katına, sonrasında da 5 katına çıkarmayı hedeflediklerini belirten Olpak, “Toplamda ülkemizin dış ticaretinin artırılmasına katkı sağlamak için böyle bir hedefteyiz. 34 yıllık alt yapımızın getirdiği bir tecrübe ve katkı var. Bunu gerçekleştirdiğimizde biz dış ticaretimize orta ve uzun vade yüzde 20 ila 30’luk bir artışa katkı sağlayacağımızı düşünüyorum.” değerlendirmesinde bulundu.







- “Önceliğimiz katma değeri yüksek olan sektörlerden daha fazla firmaların aramıza katılması”





Başkan Olpak, İhracat Ana Planı Lansmanı’nda dünya ticaretinden ve bizim ticaretimizden önemli pay alan ülkelerden 17’sinin öncelikli ülke ilan edildiğini hatırlatarak, bunun DEİK için ana eksen olacağını ve bu ülkelerin takip edecekleri ana ülkeler olacağını belirtti.



Katılacak firmaların sektörünün ve büyüklüğünün önemli olmadığına işaret eden Olpak, sözlerini şöyle sürdürdü:



“Amacımız bugüne kadar DEİK çatısı altında girmemiş, DEİK’in kendisine sunacağı imkanların ne oldugunu bilemeyenlerin gelmesi olacaktır. Olabiliyorsa, önceliğimiz katma değeri yüksek olan sektörlerden daha fazla firmaların aramıza katılması olacaktır. Bu hem kendi firmaları açısından doğru olur hemde ülkemiz açısından doğru olacaktır. Fakat, bir sektör ayrımı ya da ciro ayrımı içerisinde değiliz. Dış dünya ile beraber olmak isteyen, dış dünya ile ticaret yapmak isteyen herkese kapımız açık olacaktır.



İş konseyi yapılanmalarında herhangi bir yenilik olmayacak. Mevcut iş konseylerimizi daha çok çalıştırmaya gayret ediyoruz. İş konseylerimizi kendi içerisinde yaptığı çalışmaların performanslarını değerlendiriyoruz. O performansları kendileriyle paylaşıp işlerin geri dönüşleri hakkında bilgi veriyoruz. Mevcut yapımızda farklı bir revizyona gitmenin doğru olduğunu düşünmüyorum ama bu şu an ki değerlendirme. Bu tür yapılarda yeni bir ihtiyaç çıktığı zaman yönetim olarak değerlendiririz. Öyle bir ihtiyaç olursa bu yönde bir karar veririz.”



