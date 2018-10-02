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Yurt dışına 2,5 milyar TL kaçırdılar! Polisten dev operasyon

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Türkiye Cumhuriyeti’nin ekonomik ve finansal güvenliğini hedef alanlara yönelik başlatılan soruşturmada 417 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği öğrenildi.

02 Ekim 2018 Salı 08:57
Yurt dışına 2,5 milyar TL kaçırdılar! Polisten dev operasyon

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Türkiye Cumhuriyeti’nin ekonomik ve finansal güvenliğini hedef alanlara yönelik başlatılan soruşturmada 417 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

MASAK ve İstanbul Mali Şube polisinin soruşturması kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 417 kişinin, yurt dışında 28 bin 88 hesaba 2.5 milyar TL gönderdikleri belirtiliyor. 

Aracı hesaplar İranlı 

Şüphelilerin işlemler karşılığı komisyon aldığı alıcı hesapların ABD'deki İranlılar olduğu belirtildi. 

Para aklama 

Operasyonun, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin para aklamaya yönelik teknik ve fiziki takibi sonucunda başlatıldığı öğrenildi.

Detaylar geliyor...

Haber Tarihi: 02 Ekim 2018 Salı 08:57
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