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Yurt Ay Der’den büyük buluşma

Yetiştirme Yurtlarından Ayrılanlar Kültür ve Yardımlaşma Derneği (Yurt Ay Der)’in geleneksel olarak düzenlediği büyük aile buluşması gerçekleşti.

30 Temmuz 2019 Salı 09:53
Yurt Ay Der’den büyük buluşma

Yetiştirme Yurtlarından Ayrılanlar Kültür ve Yardımlaşma Derneği (Yurt Ay Der)’in geleneksel olarak düzenlediği büyük aile buluşması gerçekleşti.


Afyonkarahisar fuar piknik alanında gerçekleşen ve yüzlerce Yurt Ay Derlinin bir araya geldiği büyük buluşmada konuşma yapan dernek başkanı Arif Yağcı; “Bugün 7’den 70’e buradayız. Geleneksel olarak düzenlenen pikniğimiz ile arkadaşlarımız arasında birlik beraberliğin yanı sıra dayanışma gücümüz her geçen gün artmaktadır. Biz dernek olarak her çocuğumuzun, her evladımızın, her arkadaşımızın, her daim yanında ve arkasındayız. Bu topluluk devletimizin özenle yetiştirip hayata hazırlayan bu kardeşlerimiz milletimizin birer asil evladıdır. Hiçbir kimse şunu aklından çıkarmasın, bizler devletimizin milletimiz görünmez gücüyüz. Yurt Ay Der’in büyük buluşmasında her zaman yanımızda olan ve maddi manevi desteğini esirgemeyen Afyonkarahisar Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Zekai İnan ve ekibi ile emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum” dedi.


Gerçekleşen buluşmada yüzlerce Yurt Ay Der üyesi birlik ve beraberlik içerisinde unutulmaz bir gün yaşadı.

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Haber Tarihi: 30 Temmuz 2019 Salı 09:53
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