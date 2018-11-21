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Pazartesi işbaşı yapacaktı! Feci kazada can verdi

Aydın'ın İncirliova İlçesinde pazartesi günü göreve başlayacağı Isparta'ya gitmek üzere babası Mustafa Sakman ile yola çıkan Funda Sakman (25), Denizli'de meydana gelen feci kazada hayatını kaybetti.

21 Kasım 2018 Çarşamba 08:42
Pazartesi işbaşı yapacaktı! Feci kazada can verdi

Kaza, saat 18.30 sıralarında Denizlinin Acıpayam İlçesi yakınlarında meydana geldi. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi İktisat Fakültesi Maliye Bölümü tamamlayan Funda Sakman bu yıl girdiği sınavda Isparta Vergi Dairesi memurluğunu kazandı. 26 Kasım Pazartesi günü vergi dairesinde göreve başlayacak olan Funda Sakman, kalacağı evi kiralayıp eşya almak için bugün babası Mustafa Sakman ile Ispartaya gitmek üzere yola çıktı. 

Olay yerinde hayatını kaybetti

Baba Sakman'ın kullandığı otomobil Denizli'nin Acıpayam ilçesi yakınlarında bir başka otomobille çarpıştı. Kaza sonrası genç kız olay yerinde hayatını kaybetti, baba Sakman ise ağır yaralı olarak Acıpayam Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. İşe başlayacağının sevinciyle yola çıkan genç kız kaza kurbanı olurken, babanın ise hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Funda Sakmanın Acarlar Mahallesinde toprağa verileceği öğrenildi.

Haber Tarihi: 21 Kasım 2018 Çarşamba 08:42
  1. Isparta
  2. Denizli
  3. Aydın
  4. Funda Sakman
  5. kaza

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