Epilepsi hastası anne ve kızından 4 gündür haber alınamıyor 26 yaşındaki epilepsi hastası Elif Çakır Kuru ve 2 yaşındaki kızı Zührenaz Kuru'dan 4 gündür haber alınamıyor.

Ailesi tarafından psikolojik sorunlar yaşadığı iddia edilen Elif Çakar Kuru 2 yaşındaki kızı Zührenaz Kuru ile birlikte 22 Şubat Cuma günü Gölyaka Hacıyakuplar köyündeki evinden ayrıldı. Cep telefonunu da evde bırakan Kuru, en son aynı gün Düzce merkez Spor Sokak ve İstanbul Caddesi’ne görüldü. Ailesi yardım istedi Aile, Elif Kuru ve Zührenaz Kuru’nun bulunması için Cumhuriyet Başsavcılığına kayıp başvurusunda bulundu. Kızlarının psikolojik durumu nedeniyle kötü niyetli kişilerce kandırılabileceğini belirten aile fertleri kayıp anne ve kızını görenlerin Emniyet Müdürlüğüne bildirmesini istiyor. Kayıp kızın babası İskender Çakır, görenlerin insaniyet namına haber vermesini istedi.

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