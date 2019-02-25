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Epilepsi hastası anne ve kızından 4 gündür haber alınamıyor

26 yaşındaki epilepsi hastası Elif Çakır Kuru ve 2 yaşındaki kızı Zührenaz Kuru'dan 4 gündür haber alınamıyor.

25 Şubat 2019 Pazartesi 15:08
Epilepsi hastası anne ve kızından 4 gündür haber alınamıyor

Ailesi tarafından psikolojik sorunlar yaşadığı iddia edilen Elif Çakar Kuru 2 yaşındaki kızı Zührenaz Kuru ile birlikte 22 Şubat Cuma günü Gölyaka Hacıyakuplar köyündeki evinden ayrıldı. Cep telefonunu da evde bırakan Kuru, en son aynı gün Düzce merkez Spor Sokak ve İstanbul Caddesi’ne görüldü.

Ailesi yardım istedi

Aile, Elif Kuru ve Zührenaz Kuru’nun bulunması için Cumhuriyet Başsavcılığına kayıp başvurusunda bulundu. Kızlarının psikolojik durumu nedeniyle kötü niyetli kişilerce kandırılabileceğini belirten aile fertleri kayıp anne ve kızını görenlerin Emniyet Müdürlüğüne bildirmesini istiyor.

Kayıp kızın babası İskender Çakır, görenlerin insaniyet namına haber vermesini istedi.

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Haber Tarihi: 25 Şubat 2019 Pazartesi 15:08
  1. Düzce
  2. İstanbul
  3. Elif Çakar Kuru
  4. kayıp

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