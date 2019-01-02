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Yürekleri ağza getiren olay! Hamama giden 18 kadın zehirlenerek hastaneye kaldırıldı

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde hamama giren 18 kadın, zehirlenerek Dörtyol Devlet Hastanesine kaldırdı.

02 Ocak 2019 Çarşamba 23:14
Yürekleri ağza getiren olay! Hamama giden 18 kadın zehirlenerek hastaneye kaldırıldı

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde kadınlar hamamında, iddiaya göre temizlik maddesinin sıcak suyla teması sonucu 18 kadın zehirlenerek hastaneye kaldırıldı.

Olay, Dörtyol ilçesindeki bir hamamda meydana geldi. Hamama giren 18 kadın bir süre sonra fenalaştı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, kadınları Dörtyol Devlet Hastanesine kaldırdı.

Zehirlenme şüphesiyle tedaviye alınan kadınların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Hamamda bir gün önce temizlik yapıldığı, kimyasal temizlik maddesinin sıcak su ile teması sonrasında oluşan kokunun zehirlenmeye neden olabileceği ileri sürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Haber Tarihi: 02 Ocak 2019 Çarşamba 23:14
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