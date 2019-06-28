Yürekleri ağza getirdi Başkentte bir evin çatısından yoldaki kamyonete çuvalları atarak isabet ettirmeye çalışan şahsın görüntüleri kameraya yansıdı.

Başkentte bir evin çatısından yoldaki kamyonete çuvalları atarak isabet ettirmeye çalışan şahsın görüntüleri kameraya yansıdı.



Başkentte 5 katlı binanın çatısına çıkan şahıs, çok sayıda çuvalı aşağıda park halinde duran kamyonetin kasasına atarak isabet ettirmeye çalıştı. Şahsın kendini ve yoldan geçenleri tehlikeye attığı yürekleri ağza getiren görüntüler ise kameraya yansıdı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.