Yürekler ağza geldi! Uçak iniş sırasında pistten çıktı
Amerika Birleşik Devletleri'nden havalanan Boeing 747-400 tipi kargo uçağı, Kanada'da bulunan Halifax Stanfield Havalimanı'na inişi sırasında pistten çıktı.08 Kasım 2018 Perşembe 19:48
ABD'nin Şikago kentindeki O'Hare Havalimanı'ndan hareketle Kanada'nın Nova Scotia kentindeki Halifax Stanfield Havalimanı'na giden Boeing 747-400 tipi kargo uçağı iniş sırasında pistten çıktı.
4 kişi yaralandı
SkyLease firmasına ait uçakta maddi hasar meydana gelirken uçakta bulunan 4 kişinin hastaneye nakledildiği ancak yaralanmaların ciddi olmadığı aktarıldı.
Kaza nedeniyle uçak seferleri bir süreliğine iptal edilirken Kanada Ulaştırma Güvenliği Kurumu (TSB) soruşturma başlatıldığını duyurdu.
Kaynak: Euronews.com
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