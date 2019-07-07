Yürekler ağza geldi! Öğrenci yurdunda yangın paniği İstanbul'da Cevizlibağ Atatürk Kız Öğrenci Yurdu’nun trafosunda çıkan yangın paniğe yol açtı.

İstanbul'un Zeytinburnu ilçesi Gümüşsuyu Davutpaşa Caddesi üzerinde bulunan Atatürk Kız Öğrenci Yurdu’nun trafosunda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Alarm sesleriyle uyanan öğrenciler, trafodaki yangını odalarının balkonundan izledi. Yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

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