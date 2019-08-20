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Küçük Selin maganda kurşunuyla can verdi!

Balıkesir'de 5 gün önce çıkan silahlı çatışmada bir magandanın silahından çıkan mermiyle yaralanan 10 yaşındaki Selin Cebesi kurtarılamadı. Beyin ölümü gerçekleşen küçük kızın 6 organı ise 6 çocuğa umut oldu.

20 Ağustos 2019 Salı 10:03
Küçük Selin maganda kurşunuyla can verdi!

Balıkesir’in Erdek ilçesinde 5 gün önce silahlı çatışma sırasında maganda kurşunu ile yaralanan 10 yaşındaki Selin Cebeci hastanedeki 4 günlük yaşam savaşını kaybetti. Beyin ölümü gerçekleşen küçük kızın bağışlanan 6 organı ise sıra bekleyen 6 çocuğa nakledilmek üzere operasyonla alındı.

Edinilen bilgiye göre olay Ocaklar Mahallesinde Kurban Bayramı’nın 2. günü meydana geldi. İstanbul’dan yaz tatilini geçirmek için Ocaklar’a gelen Serkan ve Sinem Cebeci çifti, 10 yaşındaki kızları Selin Cebeci’yi de yanlarına alarak eğlence mekanına gitti. Mekanda çıkan tartışma sırasında E.T. isimli şahsın ateşlediği pompalı tüfekten çıkan saçmalar küçük kızın vücuduna isabet etti. Ağır yaralanan Selin Cebeci, olay yerine gelen 112 ambulansıyla Bandırma Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Organları 6 çocuğa umut oldu

Küçük kız yoğun bakım ünitesinde 4 gün süren ölüm kalım savaşını kaybetti. Dün sabah beyin ölümü gerçekleşen Selin Cebeci’nin ailesiyle görüşen organ koordinatörleri Cebeci ailesini küçük kızlarının organlarının bağışlaması için ikna etti.

Ailenin bağış için onay vermesinin ardından zamana karşı yarış başladı. Sağlık Bakanlığı Ulusal Koordinasyon Merkezinin koordinasyonunda küçük kızın organları 6 küçük çocuğun yaşama tutunması için nakil merkezlerinde nakledilmek üzere operasyonla alındı. Selin Cebeci’nin kalbi Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne, karaciğeri ile her iki böbreği ve korneaları Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine organ sırası bekleyen hasta çocuklara nakledilmek üzere gönderildi. 2 kişinin hayatını kaybedip 13 kişinin yaralandığı ve E.T. isimli şüphelinin tutuklandığı olay ile ilgili tahkikat devam ederken küçük kızın cenazesinin yarın toprağa verileceği öğrenildi. Öte yandan baba Serkan Cebeci'nin kızının ölümünden 14 gün önce doğum günü olduğu öğrenildi.

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Haber Tarihi: 20 Ağustos 2019 Salı 10:03
  1. İstanbul
  2. Balıkesir
  3. Selin Cebeci

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